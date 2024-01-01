也門胡塞武裝10名成員被美軍打死

中評社北京1月1日電／也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞12月31日發表聲明說，該組織10名武裝人員當天在針對一艘紅海商船的行動中被美軍打死。



新華社報導，薩雷亞說，10名胡塞武裝的海軍部隊成員在行動中被美軍打死。胡塞武裝將繼續打擊所有經過紅海的“以色列相關”貨船。



12月31日早些時候，美軍中央司令部發佈聲明說，一艘在紅海海域懸掛新加坡國旗的集裝箱貨輪當天早晨向美軍發出求救信號，稱4艘也門胡塞武裝快艇試圖靠近貨輪實施登船。美國“德懷特·艾森豪威爾”號航空母艦和“格雷夫利”號驅逐艦派出多架直升機馳援。美軍直升機對胡塞武裝快艇發出警告，船上武裝人員向直升機開槍射擊。美軍隨即向快艇開火，擊沉3艘快艇，另一艘快艇逃離現場。



丹麥馬士基航運集團同日發表聲明，證實該公司一艘貨輪在紅海遭武裝人員襲擊，將在接下來48小時內再次暫停其旗下所有貨船通過紅海。



自新一輪巴以衝突爆發以來，也門胡塞武裝使用導彈和無人機多次襲擊紅海水域目標。胡塞武裝表示，由以色列公司擁有或運營或者懸掛以色列國旗的所有船隻都將是該組織的“合法打擊目標”。胡塞武裝將繼續阻止“以色列船隻”在紅海和阿拉伯海的航行，直至以色列停止對加沙地帶的軍事打擊。胡塞武裝襲船行動已導致多家國際航運企業宣佈暫停紅海航線，轉而繞行非洲南端。