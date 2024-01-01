侯友宜批賴清德為卡管換三部長　完全在騙

侯友宜接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月1日電（記者 盧誠輝）針對民進黨2024候選人賴清德稱管中閔能擔任台大校長，是他在“行政院長”任內核定一事，中國國民黨2024候選人侯友宜今日到新竹出席竹竹苗聯合團結誓師大會受訪時痛批賴清德表示，賴清德在“行政院長”任內，以政治力干預學術自由，在短短一年多內，為了卡管換了三個“教育部長”，賴身為台大人，卻說這樣的話、用這樣的態度來詮釋，非常的不應該，完全就是在欺騙！



國民黨今日在新竹縣府前廣場舉辦竹竹苗聯合團結誓師大會，主辦單位宣稱現場湧入超過3萬人，創下新竹縣選舉史上空前的紀錄，包括國民黨2024候選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜、台北市長蔣萬安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市議會議長許修睿、新竹縣議會議長張鎮榮、苗栗縣議會議長李文斌、國民黨竹竹苗5“立委”候選人與多位藍營竹竹苗縣市議員都到場力挺，營造團結勝選氣勢。



賴清德前天在辯論會稱管中閔能擔任台大校長，是他在“行政院長”任內核定，但卻立刻被管中閔打臉，指控迫害大學自治的就是賴清德。



侯友宜接受媒體聯訪時指出，賴清德在“行政院長”任內，以政治力干預學術自由，在短短一年多內，為了卡管換了三個“教育部長”，而最後一位部長更是以“免予同意”批准後，即自行請辭，整個過程，非常明顯受到政治力的干預，賴清德身為台大人，卻說這樣的話、用這樣的態度來詮釋，非常的不應該，完全就是在欺騙。



媒體提問，針對賴清德在辯論會中稱“中華民國”是災難，今天唱“國歌”時更疑似被發現不太願意唱一事。



侯友宜表示，賴清德在政見發表會和辯論會中，先是說“中華民國憲法”是神話，又講“中華民國”是災難，完全就是賴的內心話，但賴若忘了“中華民國”、甚至沒有“中華民國”的國家觀念，怎麼能夠參選“中華民國”的“總統”呢？



侯友宜說，今日是“中華民國”開國紀念日，一早就到黨部升“國旗”、唱“國歌”，也到桃園大溪頭寮緬懷蔣經國先生。侯認為，蔣經國先生一生清廉勤政，因為蔣的奉獻，台灣才能夠蓬勃發展，這也是自己一生所奉行的信仰。侯強調，他一定會秉持一貫的態度，守護“中華民國”、保護台灣。