兩對手都曾美國人　趙少康問利益衝突效忠誰

左起，民進黨蕭美琴、民眾黨吳欣盈、國民黨趙少康，三位副手候選人在辯論會中交互詰問。（照片：攝自公視轉播畫面） 中評社台北1月1日電／2024副手候選人辯論會元旦下午2時登場，在第三輪交叉詰問環節，中國國民黨副手候選人趙少康先是批評台灣五缺以及台積點赴美遇障礙一事，並詢問民進黨副手候選人蕭美琴、台灣民眾黨候選人吳欣盈，“你們都曾經是美國人，宣示效忠美國，如果‘中華民國′跟美國利益衝突時，你們效忠誰？”蕭美琴回應，民進黨全面建設水環境不缺水，針對台積電赴美投資障礙，不該扯後腿要給予支持，並批缺電早在馬英九時代就已發生。



趙少康在交互詰問階段詢問，蕭美琴稱台灣基礎建設很好，那缺電、缺水、缺地、缺工、缺人這算什麼？馬英九執政時候，8年裡面沒有停過一次電，蔡英文這8年大停電4次，而且今後可能會不斷的停電，電費也不斷的上漲，怎麼會好呢？趙請教蕭美琴與吳欣盈，你們都曾經是美國人，也曾經宣誓效忠美國，那如果“中華民國”利益跟美國衝突的時候，你們要選擇什麼，要效忠誰？



趙少康表示，大家知道美國人都很喜歡蕭美琴，那台積電到美國投資，張忠謀說成本起碼上漲50%以上。但被你們這樣逼到最後董事長劉德音都辭職了。雖劉對外稱是家庭與身體因素，就是因為在美國建廠不順，就因為台積電的成本要增加那麼多，點名蕭美琴是否有善用與美方的關係？



蕭美琴表示，剛剛提到缺水、缺電這個議題，但是台灣現在不缺電，台灣現在的備轉容量率最低的時候，是馬英九交給蔡英文的2016年5月的時候，在這幾年大家共同努力之下，以及全面投資再生能源，比例也逐步地提高，現在其實有沒有缺電，資訊都很公開透明，如果有手機，Google網站可以查一下台電的網站，都會將每天的備轉容量率公諸於世可以透明的來檢視。



蕭美琴指出，那為什麼會停電？停電跟缺電是兩回事，我們知道需要強化電網的韌性，也就是為什麼政府也編列預算，要來支持台電全面的不管是智慧電網以及小型電網，更具韌性的電網，是基礎建設當中非常重要的。除此之外，資訊的安全、資安，包含美國在內，曾經有能源管線被駭客入侵，我們也要重視數位環境的安全，確保整體基礎建設的韌性。



蕭美琴說，那有關水的問題也是，現在面臨氣候變遷、百年大疫，當然會有旱災的時候。但因為的前瞻部署、超前布局，包含翡翠水庫可以共飲的計劃，也是在我們任內、賴清德當“行政院長”任內所核定的企劃，我們全面在建設水環境以及水資源的運用，讓台灣不至於缺水。



蕭美琴強調，那有關台積電赴美碰到的難題跟障礙，我們一起在面對，台積電基於客戶的需求做全球的佈局，不是讓台灣在這邊扯後腿，我們要給台積電最好的支持。



吳欣盈則回應，柯盈配的主張就是核二、三延役，對她而言，講到能源政策，就是產業在國際有競爭力，如果能源昂貴，台灣的產業是沒有競爭力的。在經濟安全的思考下，一定要確保經濟安全的保障，要解決這些問題，要穩定水的共應，我們要提供水聯通網，水庫要清淤，這樣才能儲水。其實她在“立法院”辦了綠色藍圖公聽會，就是修法把基本建設讓台灣脫胎換骨。