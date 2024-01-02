中評關注：賴清德災難說　兩個女人出動救援

蔡英文舉行元旦談話，賴清德站一旁並未發言。（照片：“總統府”提供） 中評社台北1月2日電（記者 黃筱筠）民進黨候選人賴清德日前在電視辯論會上提到“中華民國”（“憲法”）是災難引起討論，認為賴講出“台獨”真心話。蔡英文在元旦談話出手緩頰，賴副手蕭美琴也在電視辯論會上替賴說明。賴清德的災難說，很可能引起美國更深疑慮，蔡、蕭兩人都隨即出動救援消毒。



賴清德“閣揆”任內曾在“立法院”備詢時自稱“務實‘台獨’工作者”，他參選以來，這個標籤一路跟隨。賴雖然很想撕下來，避免引起“台獨”疑慮，因這不只是中國大陸不滿，連美國都擔憂。否則不會透過葛萊儀等三位美國學者聯名發表文章，希望賴在當選後凍結“台獨黨綱”。



賴清德日前在辯論會上提到“中華民國”是災難，雖然澄清口誤少講兩個字“憲法”，但這個意思就是表達他認為“中華民國”存在是災難，差異性不大。



蔡英文趕緊在元旦談話時替賴緩頰，當場也沒有讓賴有講話機會。蔡親自再度澄清處理兩岸關係事務，是依照“中華民國憲法”與兩岸人民關係條例，甚至澄清“中華民國”不是風險，與九二共識連結才是風險。除了幫忙賴清德澄清，也把賴拉回“中華民國”的軌道上。



而蕭美琴昨日出席電視辯論會場的口罩，就是再度強調“中華民國”，但口罩上美國國旗面積更大，再度向美國說明台美之間的關係堅定，台灣一定不會成為麻煩製造者。蕭美琴在辯論會上回應媒體提問時，也再度幫賴清德說明，且說明的論述就是延續蔡英文元旦上午談話的內容。蕭強調蔡多次提到，我們處理兩岸關係就是以“中華民國憲法”以及兩岸人民關係條例和現行的法規來處理，未來的賴清德，也是一樣。



蕭美琴也強，所謂的風險是國民黨候選人要把“中華民國憲法”九二共識化。這個說法完全在蔡英文論述範圍內。