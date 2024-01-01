侯友宜籲柯文哲勿抹紅　民調僅供參考

侯友宜接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月1日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024候選人侯友宜今日到新竹出席竹竹苗聯合團結誓師大會。針對“侯康配”與“賴蕭配”民調接近，“柯盈配”緊追在後，怎麼看民調及台灣民眾黨主席柯文哲在操作棄保？侯友宜說，既然柯幕僚說民調是網路上撿的，看看當作參考就好，他呼籲柯文哲不要用大陸介選的民調來抹紅他。



國民黨今日在新竹縣府前廣場舉辦竹竹苗聯合團結誓師大會，主辦單位宣稱現場湧入超過3萬人，創下新竹縣選舉史上空前的紀錄，包括國民黨2024候選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜、台北市長蔣萬安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市議會議長許修睿、新竹縣議會議長張鎮榮、苗栗縣議會議長李文斌、國民黨竹竹苗5“立委”候選人與多位藍營竹竹苗縣市議員都到場力挺，營造團結勝選氣勢。



針對國民黨2024副手候選人趙少康向柯文哲遞橄欖枝，柯昨說已經被騙過一次，不會再騙第二次，並發公開信喊話，要藍營支持者投給他。是不是在操作棄保？



侯友宜指出，他非常樂見柯文哲在信中提及對蔣經國先生的敬佩，與他在上次辯論中，強調蔣經國先生清廉勤政完全一致。至於柯在信裡所說的民調，既然柯幕僚說是網路撿來的，那就當參考即可，也不要用大陸假民調介選來攻擊、抹紅他，就如同柯文哲不希望被民進黨2024候選人賴清德抹紅一樣。



侯友宜強調，國民黨現任有14個縣市長，再加上力挺他的苗栗縣長鍾東錦，共有15個縣市長的支持，還有這麼多區域“立委”和不分區“立委”，他相信大家都會團結在一起，也歡迎更多人一起加入，共同促成政黨輪替。



媒體詢問，賴清德說要公開高端疫苗合約，藍、白“立委”都認為應該開臨時會來解密？



侯友宜說，賴清德是現任民進黨主席，民進黨“國會”也過半，既然說要公開高端合約，就請賴清德盡速要求民進黨“立委”來和國民黨及所有在野黨一起檢視高端的內容。



侯友宜表示，人民一直都認為高端疫苗弊案重重，不只採購、還有炒股，如果賴清德認為沒問題，就盡快公開，選舉僅剩10余天，敢說要敢做，不要都不作為。

