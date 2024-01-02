中國開源軟件前景光明

中評社北京1月2日電／近日，幾大中國操作系統公布的數據顯示，借助開源模式，國產軟件正持續協同創新，完善產業生態，不斷拓展市場份額，並積極推動中國開源軟件走向世界。中國開源的前景一片光明。



經濟日報發表記者黃鑫評論文章表示，開源的本質在於開放共享、協作創新。所謂開源就是開放源代碼，其他開發者也可以使用、修改、再發布，當然前提是在遵循許可限制的條件下。由此可見，開源能集眾智、采眾長，突破創新的時空邊界，縮短產業轉化的創新周期，加速軟件迭代升級。比如，大家常用的安卓移動操作系統就是開源的，正因其開放性，才能帶來豐富多樣的安卓設備和應用程序，在蘋果手機之外給了消費者更多選擇。再如，開源僅四年，歐拉就已成長為中國第一服務器操作系統，並在技術創新、生態發展、社區合作、商業落地上形成了產業正循環。



開源決定軟件的未來，已成為全球軟件技術和產業創新的主導模式。開源覆蓋了軟件開發的全域場景，目前全球97%的軟件開發者和99%的企業都在使用開源軟件，基礎軟件、工業軟件、新興平台軟件大多基於開源。谷歌、微軟、英特爾等全球IT巨頭都是積極的開源貢獻者。2021年，開源首次被明確寫入中國“十四五”規劃綱要。儘管起步較晚，但從最初單純的使用者到如今的重要貢獻者，中國已成為開源參與者數量全球排名第二位、速度增長最快的國家。



文章分析，中國開源為何能發展得如此之迅速？首要的一點是，在開源的世界，得開發者得天下。權威數據顯示，中國已擁有全球最大規模的開發者群體，這是中國發展開源的核心資產和動力。同時，大市場帶來大應用。中國也是世界最大的開源應用市場，湧現出大批超級用戶，比如阿里、京東、字節跳動、騰訊等企業的電商平台和社交網絡技術體系，對於開源技術的創新應用都在全球處於領先位置，為開源技術成熟演進作出了重要貢獻。中國還有發展開源的動力。此前中國信息技術領域存在“重硬輕軟”的發展傾向，軟件領域還有不少短板弱項，需要發揮開源平台協同創新、提升效率、降低成本的優勢，加速攻關突破。



文章認為，如同硬幣的兩面，與閉源相比，開源有優勢也有劣勢，首先需要解決的是由於開放帶來的安全性問題。隨著開源軟件項目數量持續增長，開源技術覆蓋領域加速擴大，開源的安全問題日益凸顯，安全漏洞、信息洩露、密碼管理等都存在風險。尤其是，部分開源軟件還涉及開源許可、知識產權等方面的問題，而中國作為開源的後來者，在開源規則、標準等方面仍不完善。還有待加強開源安全漏洞管理，提升開源許可證合規性，不斷強化開源安全治理等。



整個開源供應鏈也存在風險。雖然開源無國界，但我們要正視，目前全球主流的代碼托管平台和開源基金會，以及大量的核心開源項目和開源許可證都掌握在他國手中，存在隨時斷供的風險。尤其是當前，中國開源生態尚未完善，平台基礎薄弱，技術、項目仍待追趕，開源供應鏈風險突出。



文章強調，風險雖在，但不可因噎廢食。基礎軟件領域的開源趨勢已不可逆轉。我們要堅持全國“一盤棋”，面向世界科技前沿、經濟主戰場、國家重大需求等，加強開源體系頂層設計。發揮超大規模市場優勢和產業體系完備優勢，支持國內外優質開源社區加快孵化和應用推廣，助力提升關鍵軟件源頭創新和供給能力，讓更多明星開源項目和開源企業扎根並開花結果。





