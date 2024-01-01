吳欣盈自評辯論會是最好的自己　批趙打高空

左起民眾黨秘書長周台竹、2024副手候選人吳欣盈、委員邱臣遠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月1日電（記者 鄭羿菲）針對副手辯論會的表現，台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈表示，她今天就是做最好的自己，敘說希望看到台灣的改變，如綠色金融、AI等。她也稱讚中國國民黨的趙少康願意當選後捐薪水的想法，但對趙要把“副總統”官邸作為青年住宅打個問號，她認為談論政策應對得起選民，不應該打政治高空球。



至於在辯論會上，吳欣盈針對“特偵組”說法“民眾黨立場建議要有特偵組，能發揮獨立辦案制度，不是設立機關，讓執行者上下其手”，她在會後記者會上也澄清自己口誤，她的原意是指，民眾黨不會設另外的特偵組，而是要讓原有的制度發揮功能，民眾黨2024候選人柯文哲的政見並沒有改變，抱歉。



2024副手候選人辯論會1日下午2點於台北公視舉行，中國國民黨趙少康、民進黨蕭美琴、台灣民眾黨吳欣盈進行攻防戰。



吳欣盈在會後記者會上表示，之前常常被媒體醜化，或斷章取義，今天在“副總統”辯論會上，可以完全沒有被剪接，直接向民眾溝通，最重要的是1月13日大家一定要去投票，因為這是台灣寶貴的民主，同時義無反顧拚一次，投給柯盈配台灣才會贏。



吳欣盈說，這場辯論會，以她個人為例的話，藍綠這種惡鬥政治口水戰是大家不願意看到的，民眾要看到的是台灣的未來，而不是選幾個在台上表演的人，說一些大家無法求證的對話。



吳欣盈話鋒一轉批評，趙少康有很多政見說明是不足的，也比較傳統、沒有創新，尤其是在“副總統”官邸要如何做成青年住宅？她打個很大的問號，比較實際的是從預定撤場的7間私校119.35公頃用地，合理轉型成日照、長照中心，同時也可以考慮變成日照、長照中心、青銀共居的住宅。真的要申論政見要對得起選民，我們不應該打這種政治高空球。



媒體問及，藍綠在辯論會上交鋒，會否感覺自己被邊緣化？是另一種棄保操作？吳欣盈加重語氣不滿地說，這絕對是棄保的操作，所以她也提醒不要把民眾黨人當成空氣，因為她就在藍綠2個人中間，相互詰問時，趙少康跟蕭美琴就高來高去，有3成民眾支持民眾黨，造勢沒有發便當、沒有包巴士，就有好幾萬人力挺，這不是能被遺忘的，藍綠都需要面對。