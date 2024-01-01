吳欣盈接受挑戰上脫口秀　要備這款威士忌

民眾黨2024大選副手候選人吳欣盈。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月1日電（記者 鄭羿菲）2024副手辯論會1日下午舉行，中國國民黨趙少康邀網紅賀瓏當貴賓，搞笑搶青年票。不過，在辯論會後賀瓏卻現身台灣民眾黨吳欣盈位在地下2樓的記者會，當場邀請吳參加自己的脫口秀節目，吳欣盈也大方表達，若時間允許的話，她接受邀請。



賀瓏也趁機取笑吳欣盈在政見發表會上說的威士忌“Johnnie Walker”梗，立刻說，“我會準備妳最愛的威士忌（指Johnnie Walker）款待”，沒想到吳欣盈笑著大方回答，Single Malt（單一麥芽威士忌），please。讓記者會現場笑聲連連。



2024副手候選人辯論會1日下午2點於台北公視舉行，中國國民黨趙少康、民進黨蕭美琴、台灣民眾黨吳欣盈進行攻防戰，辯論會後藍綠白三方也都召開記者會回應媒體提問。



2024副手辯論會除了三方舌戰外，吳欣盈也拋出不少讓民眾為之一笑的想法，包括邀請民進黨蕭美琴、趙少康一起吃buffet，及邀趙少康在民眾黨執政後，當NCC主委、“副總統”辦公室發言人等。



吳欣盈在會後記者會上解釋自己的想法說，自助餐的部分是趙少康一直問蕭美琴，卻完全就略過她，再加上趙上次在政見會上吃她豆腐，說民眾黨政見不錯，若國民黨執政，可以找民眾黨怎麼樣、怎麼樣，這次趙又邀蕭吃飯，那她就請蕭、趙一起去吃自助餐，只要他們時間敲定了，她來買單。



吳欣盈也笑說，民眾黨2024候選人柯文哲也支持壯士代，活到老、玩到老、工作到老，趙少康非常有才華。若民眾黨明年執政，可以請趙擔任NCC主委，或“副總統”辦公室發言人，這沒問題，若是考慮“總統”辦公室發言人的話，這部分她還要請示柯文哲。