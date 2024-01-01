蔣萬安新竹掃街人氣旺　大啖小吃懷念兒時味

蔣萬安今日到新竹市陪同鄭正鈐車隊掃街。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月1日電（記者 盧誠輝）中國國民黨台北市長蔣萬安今日到新竹市輔選掃街時，展現超旺人氣，許多民眾排隊爭相合影，車隊掃街前也撥空大啖新竹小吃。蔣萬安說，他的父親在新竹長大，因此從小就經常吃到新竹的小吃美食，對這些小吃美食充滿熟悉的味道，也讓他懷念起兒時的回憶。



蔣萬安今日到新竹市陪同爭取連任的國民黨新竹市“立委”鄭正鈐車隊掃街拜票，包括國民黨新竹市黨部主委李晉穎與國民黨新竹市議員陳慶齡、張祖琰、黃美慧、段孝芳、吳旭豐等人也到場陪同，掃街車隊沿途受到民眾熱情歡迎，車隊一到巨城百貨路口，許多民眾就搶著跟蔣萬安握手，更吸引數百位民眾排隊合影，魅力十足。



車隊掃街前，鄭正鈐競選總部特別準備新竹市城隍廟的小吃包括肉圓、潤餅和貢丸湯等美食讓蔣萬安品嚐，蔣萬安吃得津津有味，不斷大讚新竹小吃的美味。



蔣萬安表示，他的父親在新竹長大，因此從小就經常吃到新竹的小吃美食，對這些小吃美食充滿熟悉的味道，尤其是城隍廟的“勾勾羹（綜合羹）”就讓他特別懷念，還讓他父親指定為他婚宴上的一道菜。



蔣萬安指出，新竹市他第二個故鄉，父親在他小時候常帶他回新竹，他看見新竹市民的熱情，讓他備感溫馨。蔣萬安強調，2024年是翻轉的一年，希望大家眾志成城，讓國民黨重返執政，也要讓鄭正鈐高票當選。

