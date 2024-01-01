趙少康再轟蔡賴毀憲　批蕭吳閃答美國題

國民黨2024副手候選人趙少康回答媒體提問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月1日電（記者 張穎齊）2024唯一一場副手大選辯論會於1日下午2點在台北市內湖區的公共電視台登場，中國國民黨趙少康、民進黨蕭美琴、台灣民眾黨吳欣盈展開激烈攻防。趙少康會後受訪，再轟蔡英文、賴清德才是毀壞“中華民國憲法”根源問題者，不接受創造性模糊的九二共識；趙也質疑，蕭美琴、吳欣盈都當過美國人，卻閃避回答美國與台灣發生利益衝突時效忠誰？



趙少康出席辯論會後記者會，由國民黨“立委”候選人徐巧芯、不分區“立委”候選人楊應超、鍾沛君、丁瑀、李玉嬋陪同，國民黨台北市議員柳采葳、國民黨副發言人康晉瑜、不分區“立委”候選人李霞、網紅賀瓏等也在場。



記者詢問，蔡英文今早元旦提到“‘中華民國憲法′不是風險，跟九二共識的連結才是風險”，但賴清德前天辯論會則提“‘中華民國憲法′是災難”，是否有衝突打臉？



趙少康說，蔡英文應該是想幫賴清德緩頰，但他有講，“九二共識、一中各表”是創造性模糊，民進黨執政8年都提不出更好的說法。當然國民黨內部智庫絞盡腦汁也提不出，所以創造性模糊可以各說各的，這很好，一個中國各自口頭表述，對岸說的一中是中華人民共和國，台灣說的是“中華民國”，這就是原來的精神。



趙少康說，但民進黨非要逼大陸領導人表態講清楚一中，那當然說的一中是中華人民共和國啊，這九二共識是善意的創造性模糊，是技術性上可研究，為何非要逼對岸表態？



趙少康打趣說，講難聽點，一對男女交往過，為何非要問對方過去交了幾個？跟幾個上過床？講清楚，逼講這幹什麼呢？當然他講得有點不倫不類，但我們的一中是“中華民國”，這本來大家是打馬虎眼的通關密語，民進黨為何老是要逼大陸領導人？為何“中華民國”的立場都要跟著大陸領導人走？民進黨蔡英文、賴清德才是毀壞“中華民國憲法”問題的來源。趙隨後看向徐巧芯說“我後來這樣講有比較文雅吧？”徐笑著點頭。



記者也問，趙少康會中詰問蕭美琴、吳欣盈都當過美國人，面對台灣利益與美國利益衝突時，究竟效忠誰？但2人似乎都沒有正面回答。趙少康說，對，2人都沒回答，3人中衹有他出生台灣，還敢懷疑他？蕭、吳都當過美國人、效忠過美國，是否有利益衝突，這非常重要，卻都沒回答他。



趙少康說，他就問蕭美琴，當台灣的台積電到美國的成本增加、利益被剝奪時，台積電董事長劉德音更因此匆匆下台。蕭美琴有向當時遊說美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）那樣遊說美國嗎？蕭美琴有把這件事情跟美國講過嗎？



楊應超補充說明，台積電到美國面對很不合理的成本增加，蕭美琴卻說是應客戶要求，這很不合理。