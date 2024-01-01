趙少康：“憲法”雖不符現實卻是台灣保命符

國民黨2024副手候選人趙少康。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月1日電（記者 張嘉文）2024大選副手電視辯論會1日落幕，中國國民黨趙少康在記者會上針對會中他提到“憲法”有些不符現實一事進一步解釋說，現實上“我方”現在並沒有包含大陸，所以才說互不承認主權，互不否認治權，但“中華民國憲法”其實還是包括大陸地區，所以跟現實狀況是有差異的，但也就是這差異才給台灣保命符。



電視辯論會的會後記者會，除了趙少康出席回應媒體外，國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯、不分區“立委”候選人楊應超、李霞、丁瑀、鍾沛君等人也一起陪同。



趙少康在辯論會的結論中提到，我們的“憲法”是看起來不符現實，我也承認，甚至還有點荒謬，我們怎麼包括大陸呢？



會後記者會上趙少康針對此進一步解釋說，現實上我們“國家”並沒有包含大陸，所以才說互不承認主權，互不否認治權，我沒有否認你的治權，的確大陸是你統治的。但這只是我們的解釋，可是“憲法”其實還是包括大陸的，所以跟現實上是有差異的。



趙少康強調，但也就是因為這個差異，才給了台灣保命符，他這解釋大家肯定要有點想象力，就是說因為台灣跟大陸還是有一點關係的，所以大陸就不要來打台灣，大家好好談一談。如果兩方完全沒有關係，一刀兩斷，本來大陸認定是內部矛盾問題，現在變成敵我矛盾了，那就完全不一樣。



趙少康說，所以部分“憲法”雖然有點荒謬，有點不符現實，但卻是台灣的保命符，其實是這個意思。