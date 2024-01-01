趙少康拉柯文哲組閣搶年輕票　承諾不騙人

國民黨2024副手候選人趙少康。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月1日電（記者 張穎齊）2024唯一一場副手大選辯論會於1日下午2點在台北市內湖區的公共電視台登場，中國國民黨趙少康、民進黨蕭美琴、台灣民眾黨吳欣盈展開激烈攻防。趙少康會後受訪，坦言就是要與民眾黨柯文哲合作，很誠懇地談“組閣”、聯合政府，他講話從不騙人，當然是要爭取青年票，藍白合作、資源共享。



趙少康出席辯論會後記者會，由國民黨“立委”候選人徐巧芯、不分區“立委”候選人楊應超、鍾沛君、丁瑀、李玉嬋陪同，國民黨台北市議員柳采葳、國民黨副發言人康晉瑜、不分區“立委”候選人李霞、網紅賀瓏等也在場。



記者詢問，趙少康在會間提到，要與柯文哲組聯合政府，包含“行政院”正副院長，都可邀柯文哲一起談誰來擔任、誰適合，另外又請到賀瓏同台助陣，是否在搶民眾黨與年輕人選票？遞出橄欖枝？



趙少康不諱言說“當然是！”他強調要與民眾黨合作，柯文哲說他當初與國民黨簽6項協議是被騙了1次，不管柯說被騙1、2次，但那時談的人裡面至少沒有他，而他講話是從不騙人的，他是要誠懇與柯文哲談合作，這道理很簡單，不合作，贏的機率就低，希望大家都能合作、資源可共享。



趙少康說，好的人才都要出頭，民眾黨也有很多好人才，吳欣盈可能也是入閣人才，當然國民黨也有很多人才，“內閣”的部長約40名，加上還有下面的次長等各種單位，人很多，都是需才孔亟，因此好的人才都需要。



徐巧芯也特地說要介紹賀瓏。趙少康笑說，他一定要在記者會上提到賀瓏的名字，年輕人很愛賀。賀則直接酸“趙少康是被政治耽誤的喜劇演員！”趙等人聞後大笑。



最後，趙少康問媒體說“不要問我給自己打幾分，你們給我打幾分？”台下靜默幾秒，記者說“超過100分。”趙則笑說“太假了啦！”隨後國民黨青年軍上台與趙合影，接著眾人散場。