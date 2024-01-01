韓國去年家庭收入增1.2%物價漲3.6%

中評社香港1月1日電／韓國2023年整體家庭可支配收入增長不及2%，但食品價格漲幅超過6%。低收入人群因可支配收入不見增長，其面臨的物價壓力更大。



韓聯社消息，據韓國統計廳的國家統計門戶網站1日發佈的數據，去年消費者物價中，加工食品價格漲幅為6.8%，為居民消費價格指數（CPI，3.6%）的1.9倍，已連續兩年高於CPI漲幅。除2022年（7.8%）之外，自2009年（8.3%）以來時隔14年創下最高紀錄。



加工食品的73個小類中，佔78.1%的57類價格漲幅高於CPI漲幅。色拉調料價格漲幅最大達25.8%，其後依次是果醬（21.9%）、奶酪（19.5%）、蟹肉棒（18.7%）等。



外出就餐的價格上漲6%，為CPI的1.7倍。外出就餐價格漲幅自從2013年起連續11年高於CPI漲幅。去年外出就餐價格漲幅雖然較前年（7.7%）有所收窄，但是除2022年之外，仍創下1994年（6.8%）以來的最高紀錄。



按各類品目漲幅來看，比薩餅最高，為11.2%，其後依次為漢堡包（9.8%）、紫菜卷飯（8.6%）、速食麵（外出就餐，8%）、鴨肉（外出就餐，8%）、辣炒年糕（8%）、炸豬排（7.7%)、參雞湯（7.5%）、燒酒（外出就餐，7.3%）。



另外，農副產品價格上漲率為3.1%，低於CPI漲幅（3.6%），但水果價格漲幅高達9.6%。與食品價格漲幅高位運作相比，居民收入增幅不大。去年第一到第三季度整體家庭平均可支配收入為393.1萬韓元（約合人民幣2.15萬元），同比增加1.2%。



飲食價格上漲給低收入人群帶來的壓力更大。去年第一到第三季度累計收入位於下游20%人群平均可支配收入為90.4萬韓元，同比增長0.9%。位於下游20～40%人群僅增0.3%，收入居上游40～60%人群增長1.7%，收入居上游20～40%人群增2.1%，收入上游20%的人群增0.8%。