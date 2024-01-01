美國假日季消費成績平平

美國加州小城迎接聖誕。李建國攝（來源：新華社） 中評社北京1月1日電／據參考消息報導，據《日本經濟新聞》2023年12月27日報導，美國年底的促銷活動並未產生較大效果。據美國萬事達卡公司估算，2023年11月1日至12月24日，美國零售額（汽車除外）與2022年同期相比增長3.1%。由於通貨膨脹導致購買力下降，零售額增長率相比2022年的逾7%大幅下降。消費前景並不光明。



在美國，每年11月至12月，零售商店都會依照慣例舉行大幅降價促銷活動。今年在11月的“黑色星期五”之後，商家也開展了網上促銷活動“網絡星期一”、聖誕節前大促銷等，打折活動將持續到年底。這段時間是預估占國內生產總值（GDP）70%的個人消費動向的重要時期。



美國信用卡巨頭萬事達卡公司旗下市場情報機構“支出脈搏”市場調查公司對該集團的顧客信息等進行了調查。



調查結果顯示，服裝、食品等的零售額與上年同期相比僅增長2.2%。網上購物活動活躍，銷售額增長6.3%。



在美國，在新冠疫情嚴重時期，外出就餐人數急劇減少，而現在外出就餐需求正在恢復。餐飲銷售額增長7.8%，引領著整體消費。



不過，萬事達卡公司公布的零售額數據並沒有將物價上漲率計算在內。如果考慮到維持在3.4%的通貨膨脹率，零售額增長幅度可能較小。



零售額增長率與2022年的7.6%相比下降4.5個百分點。電子產品和珠寶首飾的銷售額也不理想。



由於物價持續上漲和學生貸款開始重新還貸等，很多家庭的負擔加重，控制不必要開支的動向不會改變。萬事達卡經濟研究所的首席經濟學家米歇爾·邁耶分析說：“在年底促銷活動中，呈現出謹慎的消費傾向。”



還有人指出，在非促銷期消費嚴重萎縮。美國體育用品巨頭耐克公司下調了截至2024年5月的全年業績預測值。該公司首席財務官馬修·弗蘭德近日在財報發布會上表示：“雖然在促銷活動期間需求強勁，但其他時間段的需求都比預想的疲軟。”