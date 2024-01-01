韓國新船訂單連續三年屈居中國之後

中評社香港1月1日電／韓國船企2023年接單量大幅下降，排名屈居中國之後，連續第三年名列全球第二。但新承接訂單中液化天然氣船（LNG船）等高附加值船型比例增加，並實現船型多元化。



韓聯社報導，據英國造船和海運業分析機構克拉克森（Clarksons Research）31日披露的初步統計數據，今年全球新造船訂單量為4149萬修正總噸（CGT），同比減少18.7%。其中，韓國船企承接1001萬CGT，同比減少37.6%，佔比24%。中國船企承接2446萬CGT，以59%的佔比位居第一。



韓國船企接單量2018年到2020年連續三年全球第一，2021年起被中國反超跌落至第二。在確保了未來四年的訂單量後，由於船塢爆滿，韓國船企只能篩選訂單，這也對訂單量減少產生影響。由於整體訂單量減少，造船三巨頭今年業績不及去年，完成今年訂單目標的衹有HD韓國造船海洋，共承接價值223.2億美元的新船訂單，完成全年接單目標（157.4億美元）的141.9%。三星重工業和韓華海洋承接訂單總金額分別為68億美元、40億美元，僅完成全年目標的72%和57.3%。



業界認為，雖然接單量雖不及中國，但大部分訂單為高附加值船舶，並實現船型多元化，收益性得到大幅改善。數據顯示，今年全球LNG船訂單量為554萬CGT，中韓兩國分別承接441萬CGT和113萬CGT，市場佔有率分別為80%和20%。另一方面，韓國船企承接的液態二氧化碳運輸船、液氨運輸船（VLAC船）、液化石油氣船（LPG船）訂單佔比持續提升。