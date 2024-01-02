侯友宜新竹縣市狂掃街　搶客家票拚勝選

侯友宜1日下午到新竹縣湖口鄉陪同徐欣瑩車隊掃街拜票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月2日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024候選人侯友宜1日到新竹縣市狂掃街拜票，積極搶攻客家票源。侯友宜表示，當選後會特別照顧年輕人，讓台灣新政治改革運動成功，也會透過客家文化區域廊帶整合，推動客家經濟文化發展。



侯友宜1日下午先到新竹縣竹北市陪同爭取連任的國民黨新竹縣第二選區“立委”林思銘車隊掃街拜票，緊接著又趕往湖口鄉陪同國民黨新竹縣第一選區“立委”候選人徐欣瑩車掃拜票，傍晚又到新竹市陪同爭取連任的國民黨新竹市“立委”鄭正鈐車掃拜票，積極搶攻客家選票。



侯友宜到林思銘競選總部車掃前，受到大批支持者的熱情歡迎，侯先與林思銘一起合力搗麻糬，品嘗客家麻糬的美味。侯友宜致詞時感謝新竹鄉親力挺他跟林思銘，也強調民進黨賴皮又說謊，同樣的謊話一說再說，他呼籲支持者這次一定要下架民進黨，否則台灣的前途就完蛋了。



侯友宜指出，林思銘提出的客家政策完整周全，他會全力支持，其中“透過客家文化區域廊帶的整合，推動客家經濟文化發展”的政見非常好，他當選後將進一步推動到全台的客家聚落。



侯友宜緊接著又到湖口鄉三元宮陪同徐欣瑩一起參香祈福，並在廟前廣場與年輕朋友互動，隨後掃街拜票，沿途獲熱情民眾支持。侯友宜說，這次到湖口看到最優秀又棒、最熱情的青年軍，他當選後會特別照顧年輕人，讓台灣新政治改革運動成功，創造一個和平尊嚴、公平正義與清廉行政的執政團隊。



侯友宜隨後又到新竹市陪同鄭正鈐車掃拜票，懇託新竹市民，並在天公壇停車參拜，許多民眾熱情與侯友宜和鄭正鈐握手合影，車隊掃街沿途有許多民眾都揮舞雙手、高喊“凍蒜”，士氣相當高昂。

