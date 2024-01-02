中評關注：打戰爭牌　趙少康爭取中間選民

趙少康在辯論會上主打戰爭牌。（台北市攝影記者聯誼會提供） 中評社台北1月2日電（記者 張嘉文）2024大選副手電視辯論會1日落幕，中國國民黨趙少康在會中表現亮眼，坐實了他會前就預告這場辯論會一定精彩的說法。除了趙少康提出辭職中廣董事長、當選四年的薪水一毛都不領，以及將副手官邸捐出當青年住宅等爆點外，趙的核心策略仍是鎖定民進黨繼續執政，尤其是賴清德的上台，會讓台灣陷入戰爭局面。



主打這樣的戰爭牌，趙少康的目標就是希望在藍綠白三足鼎立選局中，爭取部分理性、重經濟的中間選民，甚至部分現在傾向支持民眾黨柯文哲的青年族群，能在最後關鍵時刻，為了避免台灣走向戰爭一途，轉向支持有希望逆轉民進黨賴蕭配的國民黨侯康配。



由於賴清德在日前的大選電視辯論會上提到的“中華民國”災難說，即便他在事後澄清是口誤，要講述的是“中華民國憲法”災難等語，但由於原本賴的“台獨”鮮明形象，這些解釋並未讓爭議平息。



趙少康在1日的辯論會上一再主攻這點，先在回應蕭美琴時批評，賴清德、“台獨”、戰爭，這才叫3位一體的災難，甚至在結論時提到，賴清德是台灣和平最大的威脅，賴的信仰讓2300萬人都會付出殘酷的代價，我們的生命、財產、安全，子孫的未來，都跟著他一起陪葬。



2024大選已進入最後12天的倒數，趙少康的目的當然想藉由這場外界關注的副手電視辯論會，將民進黨最不想被提及的戰爭牌催到最極致，告訴全台民眾，賴清德的“台獨”意識即便現在隱藏，但真讓賴當選，極有可能將台灣帶向戰爭一途，屆時其副手蕭美琴也會束手無策。



由於日前的大選候選人電視辯論會，賴清德、侯友宜和柯文哲三人表現各有所長，但賴清德的“中華民國”災難說後續引發爭議，讓趙少康有了強攻的議題。

