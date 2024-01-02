解開新電商強勁增長的密碼

中評社北京1月2日電／回顧2023年消費市場，最熱鬧的莫過於電商領域。其中，“新電商”的強勢崛起更是頻頻引發市場關注。商務部的最新數據也印證了上述判斷：截至11月底，我國網上零售總額已達14萬億元，較去年同期增長11%，尤其是直播電商保持強勁增長勢頭。



直播電商是新電商中最常見的應用場景之一。在大數據、人工智能迅速發展的當下，基於新一代信息技術的新電商，已成為促進數實融合、賦能消費升級的新賽道。與傳統電商相比，新電商對傳統的“人”“貨”“場”進行了鏈路重構，強調從功能性消費轉向體驗式消費、從以產品為中心轉向以用戶為中心、從單一場景轉向多場景融合。簡單地說，新電商就是把傳統電商的“人找貨”模式，變成了當下的“貨找人”模式。



模式變化的背後，實際上是底層邏輯的改變。新電商讓消費不再是單純的交易行為，而是融合了社交娛樂、知識分享、文化體驗等多種元素，契合了消費者對於產品與服務更趨個性化的需求，有助於拓展消費渠道，釋放消費潛力，促進供需有效對接。



新電商可以增強消費吸引力、改善消費體驗，但並不止於消費層面，它在賦能產業轉型升級、驅動供應鏈創新等方面的作用日益凸顯。比如，新電商的個性化推薦、定制化服務等匯集成的大數據，可以更精準地把消費需求反映到生產環節，企業借助相關技術分析，可以更及時地瞭解消費者偏好以及市場需求變化，更有針對性地調整產品設計研發、生產製造和營銷策略，讓距離市場終端較遠的源頭產業鏈也能更好地感知並響應市場變化，從而提高整個產業鏈的運行效能。



事實上，新電商對經濟發展的貢獻，主要體現在促進中小微企業的數字化轉型上。近年來，國家大力推動製造業數字化轉型，很多規模製造業企業通過購買中台、後台系統實現了數字化轉型，但對於數量眾多的中小微企業來說，不菲的轉型成本往往讓它們望而卻步。新電商模式則從需求端發力，拉動中小微企業用“數”上“雲”，成本可控且效果明顯，更符合中小微企業的自身實際。有機構統計顯示，11月份，實體商家的店鋪直播銷售占比已增至其全部銷售額的一半，其中雖不乏“雙11”等因素驅動，但新電商總體增勢尤健。



與一二三產業多行業多領域跨界融合，是新電商發展的又一重要特徵。在“萬物皆可播”的當下，新電商正全面從線上滲透到線下，參與者更多、產業鏈更長，與實體經濟的互動更加密切。值得關注的是，近年來，新電商出海步伐不斷加快，與上個世紀90年代沿海地區小商品出口一樣，其背後依托中國強大且完善的供應鏈體系。未來，隨著數字化智能化轉型加快，中國的供應鏈將變得更加靈活高效，柔性製造、高頻上新以及更接地氣的性價比，有望為中國製造贏得更多市場話語權。



從某種意義上看，電商本身並無嚴格的新舊之分。新電商的出現，是電商在市場端持續升級迭代的結果，也是不斷適應消費者需求變化的結果。但人們之所以更願意稱之為“新電商”，希冀的是用新的價值理念引領行業發展——未來的電商不應只是“買買買”和“賣賣賣”，而應成為一個資源配置優化、覆蓋上下游全產業鏈條的數字化產業生態圈，通過數實融合釋放更多發展紅利，讓更多中小微企業和消費者能搭乘上新電商快車。



來源：經濟日報 作者：顧陽



