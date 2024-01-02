中評社北京1月2日電／2023年，中國汽車工業迎來70華誕。過去70年，我國汽車工業在砥礪奮進中發展壯大，在自主創新中跨越式突破，躍升全球第一汽車產銷大國，實現了新能源汽車產銷規模第一，也孕育了一批知名的民族汽車品牌，構建起了結構完整、有機協同的現代化產業體系。



尤其是今年以來，我國汽車產銷同比穩步增長，新能源汽車進入規模化發展階段，汽車整車出口半年同比增速超70%，汽車市場以強大的韌性穩定向好，成為經濟復甦的“壓艙石”。



在肯定產業發展崢嶸歲月的同時，也要清醒地認識到，在高質量發展的新命題下，中國汽車工業來到了轉型升級的新隘口。我國汽車產業既面臨新能源汽車發展優勢再擴大的機遇，同時也面臨綠色、智能、安全、穩定發展等多重挑戰。



著眼當下、放眼未來，筆者認為，應搶抓歷史機遇，在汽車產業從高速發展進入高質量發展的新階段，全力突破三大難點堵點，推動汽車產業高質量發展。



一是夯實技術底座，鞏固和增強新能源汽車發展優勢。新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國、實現汽車產業高質量發展的戰略選擇。當前，我國新能源汽車發展取得了顯著成效。下一步應乘勢而上，繼續加強核心技術攻關和技術體系建設，尤其是“制器之器”——工業母機的供給能力，使其成為構築新能源汽車全產業鏈競爭優勢的關鍵之舉和重要支撐。



二是以更大力度創造有利於“車能路雲”融合發展的生態。基於產業發展實際，國家明確了將汽車、新能源產業、智慧道路設施和雲計算技術融合發展，以系統生態推動產業的高質量發展。以車聯網和物聯網融合所形成的網絡支撐，是未來自動駕駛車輛所需要的關鍵基礎設施，接下來應加強兩網融合，推動智慧路網、補能、雲端等基礎設施的建設。同時加快產業協同示範應用，盡早打造出“車能路雲”融合發展的“中國方案”。



三是推動汽車出口國際化進程，打造國際競爭優勢。擴大出口、開拓海外市場，是車企做大做強、建設國際級品牌的必然選擇，也是加快建設汽車強國的必由之路。展望2024年，車企應繼續充分利用在供應體系建設、智能化技術創新、產品應用等方面已建立的先發優勢，積極參與國際交流與合作，學習借鑒國際先進經驗和技術，推進中國汽車品牌全生態出海。



2023年是中國汽車工業回望70年歷史的紀念時刻，更是面向未來整裝待發的起跑時刻。相信站在新起點的中國汽車工業，將錨定高質量發展穩步向前。汽車強國，行則將至。



來源：證券日報 作者：龔夢澤

