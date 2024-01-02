中評社北京1月2日電／繼獲得22億美元大手筆投資之後，蔚來再次把自己送上熱搜。在年底舉行的NIO Day 2023上，蔚來推出首款行政旗艦轎車ET9，預售價高達80萬元。業內評論稱，這是中國車企進入BBA“精神堡壘”的第一款車，“把中國汽車品牌推向一個新高度”。



德系BBA(奔馳、寶馬、奧迪)是全球汽車高端市場的象徵。歷經百年傳承與創新，BBA不僅以經典車型收穫無數擁躉，更以獨特技術實力和品牌魅力，影響並推動了全球汽車產業躍升。“羨慕BBA，成為BBA，超越BBA”是不少中國車企的夢想。然而，在燃油車時代，這樣的夢想只能是一廂情願。回溯過往，很長一段時間，高端汽車市場被海外品牌占據，自主品牌只能屈居中低端市場。



不過，格局在新能源時代被打破。隨著新一輪科技革命和產業變革風起雲湧，電動化與智能化成為汽車產業發展新方向，全球汽車產業鏈和價值鏈加速重構。中國車企憑借在電池、電機、電控“三電”系統和智能駕駛、智能座艙“雙智”技術上的優勢，獲得越來越多消費者認可，累積起品牌向上的新動能。同時，傳統豪華品牌電動化轉型相對緩慢，則為自主品牌在新賽道的向上突破騰出了新空間。



品牌向上，關鍵核心技術是根基。汽車不僅是民用工業中最複雜的產品，也是各種先進技術之集大成者。沒有對關鍵核心技術的掌控與突破，就很難研發出有市場競爭力的產品，構建自己的品牌勢能。奔馳因獨立懸掛、電子穩定程序等首創技術，一直被視為汽車創新的“先驅”；寶馬卓越的操控性能，使其在豪華品牌中形成獨樹一幟的品牌標簽；奧迪的四驅系統技術，至今仍被消費者口口相傳。這些豪華品牌之所以能享譽全球，無一不依賴關鍵核心技術。國際汽車產業發展經驗表明，品牌故事、歷史傳承以及所謂的“高級感”“國際範”，其實都依托“技術領先”作為邏輯基礎。脫離了後者，一大堆圍繞品牌的構建，就會底氣不足，難以持續。



此次蔚來ET9定位行政旗艦轎車，對標奔馳S級、寶馬7系、奧迪A8級別車型。作為一個誕生僅9年的新品牌，要挑戰這一頂級細分市場，難度不言而喻。不過，從當天亮相的ET9上，人們看到了蔚來技術創新的底蘊與實力。該車搭載了蔚來自研的全線控智能底盤、5納米智能駕駛芯片、900伏高壓架構和46105大圓柱電池。其中，有17項技術為全球首發，已申請專利525項。而為了自研這些技術，截至目前，蔚來累計投入超400億元。在自身尚未盈利的前提下，如此高的研發投入強度，既體現出蔚來對技術創新的高度重視，也映射出蔚來對發展新質生產力的深入踐行。



汽車產業競爭高度依賴技術創新和品牌效應。而原創、領先的關鍵核心技術，不僅決定一個品牌能走多遠，還決定著品牌向上的高度。據報導，蔚來ET9立項於2021年，當時公司創始人李斌對這款新車提出了3個目標：第一，體現創新引領者的精神；第二，充分利用技術突破帶來的可能性；第三，設計基因持續迭代和進化。這與中央經濟工作會議提出的要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力，可謂不謀而合。



新能源汽車是全球汽車產業轉型升級、綠色發展的主要方向，也是形成新質生產力、推動經濟高質量發展的重要載體。得益於國家前瞻性布局和企業集體精進，目前我國新能源汽車已處於全球領跑地位。不過，也要看到，我國新能源汽車產業還存在關鍵核心技術供給不足、全面市場化發展不均衡不充分等問題。反思汽車價格戰之所以從年初打到年末，固然有市場供給大於需求和上游電池原材料降價的原因，但在很大程度上也與部分企業缺乏技術創新、產品同質化有關。“冰箱、沙發、大彩電”，一些車型盲目堆料，遭遇用戶頻頻吐槽；不少地方和企業呈現出以產能為導向的發展趨勢，新興產業隱現重復布局之憂，這值得警惕。



都說造車是一場馬拉松。其實，與之相伴的品牌塑造也是一項複雜而漫長的系統性工程。尤其是高端品牌，從塑造到被大眾認可，不僅需要關鍵核心技術的支撐與賦能，也需要時間的沉澱與積累。面對行業內卷式競爭，企業唯有通過科技創新，以新質生產力推動品牌向上，做“難而正確”的事，走“難而正確”的路。



來源：經濟日報 作者：楊忠陽



