國台辦：冀台胞認清民進黨路線危害性破壞性

中評社北京1月1日電／針對蔡英文新年講話，國台辦發言人陳斌華1月1日答記者問表示，2016年以來，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，拒不承認一個中國原則和“九二共識”，製造販賣“兩國論”，勾連外部勢力謀“獨”挑釁，肆意破壞兩岸關係和平發展，粗暴阻撓限制兩岸交流合作，不斷推高台海形勢緊張動蕩。所謂“蔡英文路線”就是“台獨”路線、對抗路線、害台路線，是導致台灣兵兇戰危、民眾利益受損、危及地區穩定的最大亂源。



有記者問：2024年1月1日，蔡英文發表任內最後一次新年講話，歷數8年來改革成效、經濟發展、兩岸關係及強化所謂“國防”等方面“施政”成績。兩岸關係方面自稱“不挑釁、不屈服”，期盼兩岸盡速恢復健康有序的交流，以“和平、對等、民主、對話”尋求兩岸之間長期穩定的和平共存之道，等等。請問對此有何評論？陳斌華作上述回應。



他指出，蔡英文嘴上說“維持現狀”、希望台海和平穩定，實則加緊“以武謀獨”“倚外謀獨”，推行“去中國化”，大搞“文化台獨”“脫鉤斷鏈”，嚴重損害台灣同胞的利益，給台海和平穩定帶來巨大危害。



陳斌華表示，“台獨”與台海和平水火不容，與台灣同胞利益福祉背道而馳。延續“蔡英文路線”，走謀“獨”挑釁的邪路，走兩岸對抗的老路，只會讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。希望廣大台灣同胞認清民進黨路線、政策的極端危害性、破壞性，堅決反對“台獨”，在何去何從的十字路口作出正確選擇，推動兩岸關係重回和平發展正軌，維護台海和平穩定和自身安全福祉。