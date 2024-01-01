阿巴斯：巴勒斯坦遭受全面的種族滅絕戰爭

中評社香港1月1日電／巴勒斯坦總統阿巴斯表示，巴勒斯坦人民遭受了全面的種族滅絕戰爭。



TRT據巴勒斯坦官方通訊社WAFA報導，阿巴斯在法塔赫運動成立59周年之際發表講話。



阿巴斯說：“我們抵抗的巴勒斯坦人民今天在加沙地帶、約旦河西岸和耶路撒冷遭受了一場全面的種族滅絕戰爭，這場戰爭旨在將我們的民族事業轉變為我們的人道主義事業，這是1948年大災難的重演。”



阿巴斯指出，“隨著你們的侵略和恐怖活動的增加，我們的人民在保護自己的土地和合法民族權利方面將變得更強大、更堅定、更有韌性。”



阿巴斯強調巴勒斯坦人民將留在他們的土地上，並說：“在巴勒斯坦人民唯一合法代表巴勒斯坦解放組織的領導下，我們永遠不會接受從我們的土地上移民，為此我們將不惜付出任何代價” 。



阿巴斯強調，約旦河西岸、耶路撒冷和加沙地帶是一個不可分割的整體。他要求以色列立即停止對加沙的襲擊赫對巴勒斯坦人民進行的種族滅絕，並加快人道主義援助進入加沙。



談到加沙，阿巴斯表示，“加沙地帶是巴勒斯坦被占領土的一部分，我們不會放棄一寸土地，我們不會放棄對加沙的責任。”



阿巴斯表示：“唯一的解決辦法是尋求基於國際合法決定的政治解決方案，承認巴勒斯坦人民的自由、獨立和權利，並舉辦一次國際和平會議，結束以色列對首都為東耶路撒冷的整個巴勒斯坦地區的占領。”



哈馬斯自2007年起控制了加沙地帶，而阿巴斯領導的法塔赫運動組建的巴勒斯坦政府則管轄約旦河西岸。