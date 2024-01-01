韓國2023年貿易逆差99.7億美元

中評社香港1月1日電／韓國產業通商資源部1日發佈的數據顯示，2023年韓國出口額同比減少7.4%，為6326.9億美元，時隔三年負增長。進口額同比減少12.1%，為6426.7億美元。貿易收支出現99.7億美元逆差，連續兩年出現逆差。



韓聯社報導，汽車作為出口主力產品繼續保持增勢，通用機械、船舶出口自去年第二季度以來轉為正增長。據此，韓國總體出口自去年10月起開始增加，連續三個月實現正增長。



按出口品目來看，受全球需求減少和價格下降的影響，半導體出口低迷，第一季度觸底後逐步回升，11月轉增後連續兩個月增加。汽車出口同比增幅逾30%，為709億美元。通用機械和船舶出口分別增加4.6%、20.9%。



按出口目的地來看，對華出口減少19.9%，但出口額自去年8月以來連續五個月超過100億美元。在九大出口市場中，對美國、歐盟、中東、獨聯體出口增加。其中，對美出口創下歷史新高，為1157億美元。由此美國時隔18年超過東盟成為韓國第二大出口市場。對波蘭（14.8%）、阿聯酋（11.9%）、沙特阿拉伯（9.4%）出口同樣增加。



去年進口額同比減少12.1%，為6426.7億美元。由此，去年全年貿易收支出現99.7億美元逆差。雖然連續兩年出現逆差，但逆差規模同比大幅縮小。貿易收支去年6月起開始實現順差。據此計算，貿易收支在去年下半年實現的順差達163億美元。



另外，去年12月出口同比增加5.1%，為576.6億美元，出口連續三個月增加。進口同比減少10.8%，為531.8億美元。貿易順差達到44.8億美元。