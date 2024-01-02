中評鏡頭：蔣萬安最愛新竹這一味“哥哥羹”

新竹城隍廟雅珍號“哥哥羹”是蔣萬安婚宴上的一道菜色。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月2日電（記者 盧誠輝）中國國民黨台北市長蔣萬安昨日到新竹輔選時大啖肉圓、貢丸湯、潤餅等許多兒時懷念的新竹城隍廟小吃，但卻獨缺“哥哥羹（綜合羹）”這一味，讓他相當懷念。



蔣萬安說，父親從小在新竹長大，所以在他小時候，父親每次到新竹都會去城隍廟買“哥哥羹”回家，他每次吃都覺得很好吃，所以對“哥哥羹”特別有印象，長大後跟妻子結婚時，父親就堅持在他的婚禮上要有一道菜是新竹的特色，就特別從新竹城隍廟訂了“哥哥羹”，成為他婚宴上的一道菜色。



新竹城隍廟雅珍號第二代陳美枝向中評社證實，蔣萬安2009年結婚時，蔣孝嚴確實有來訂購“哥哥羹”當成婚宴菜色，她說以前蔣孝嚴還住在新竹時，常會跟雙胞胎弟弟章孝慈拿著鍋子到店裡買“哥哥羹”回家吃，蔣萬安她印象中倒是還沒看過，若未來有機會，歡迎蔣萬安來店裡品嘗兒時的味道。



陳美枝說，之所以叫“哥哥羹”的原因是“哥哥”用閩南語發音為黏的意思，也就是黏黏的羹，所以新竹在地人久而久之以此為稱呼，“哥哥羹”裡面有魚羹、肉羹和魷魚，再加上豬肉酥與高麗菜，每天遵循古法熬煮，並沒有特別加什麼湯底，湯頭的甜度來自豐富的配料。



除了“哥哥羹”外，蔣萬安對新竹城隍廟的肉圓和貢丸也印象深刻，他說新竹貢丸很香很有彈性，吃起來特別Q彈，而新竹肉圓則是用炸的，且裡面包的是紅糟肉，他長大後雖然也吃過各地不同口味的肉圓，但還是最喜歡新竹肉圓，因為這些都是他小時候熟悉的味道。



蔣萬安說，小時候父親常會帶他到新竹來，所以每次回新竹就像回到故鄉一樣，父親之所以會特別在他結婚時訂購新竹城隍廟“哥哥羹”當成婚宴菜色，就是勉勵他做人不能忘本，也藉此讓親友品嘗他小時候很喜歡的味道，將來他也希望能把“哥哥羹”的味道傳給自己的3個小孩，若有機會帶小孩來新竹玩，一定會帶他們去吃“哥哥羹”。

