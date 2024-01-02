中評關注：趙猛攻賴自爆　侯康配選情強升

趙少康在辯論會當場簽名辭中廣董座職務，相當善於製造話題。（台北市攝影記者聯誼會提供） 中評社新北1月2日電（記者 楊騰凱）2024大選來到最後階段，此前一路苦戰的中國國民黨2024候選人侯友宜，如今在外部與內部各自收到一個選情正面訊號，外是民進黨賴清德的“中華民國”災難說自爆，內是副手趙少康辯論會表現技驚四座，幾乎獨自扛起所有收視亮點，兩大正面事件幫侯聲勢強拉尾盤。



假設2024選舉結果出爐後，12月30日的2024辯論會，與1月1日的副手辯論會，這兩場辯論很可能會被外界解讀為讓選情產生化學變化的關鍵點，首先在12月30日的辯論當中，面對侯友宜不斷追打“中華民國”能不能保護台灣的議題，賴清德突然爆走，拋出“中華民國”災難說”，雖然事後又澄清他是講“中華民國憲法”，但兩者不論賴怎麼說，都難逃失言的指責。



2016年民進黨蔡英文成功政黨輪替，“立院”也過半全面執政，雖然過程幾乎不費吹灰之力，但蔡對待“中華民國”的符碼始終小心翼翼，這四個字她知道無論如何都去不掉，所以只在後面加上台灣兩個字，或是把護照上的台灣字樣變大，只能透過小動作替民進黨的“中華民國”增添綠色元素，至於敏感的“正名制憲”蔡則寧願讓深綠對她指指點點，卻始終沒有動作。



“中華民國”四個字在台灣政治當中有“維持現狀”的潛台詞，在台灣的選舉當中一向都是最大公約數，若用中間選民理論的角度去看，這四個字幾乎就落在選民認同度最高的峰頂位置，如果貿然棄守這座選戰碉堡，等於是自己把中間選民給往外推，甚至從美中台關係的角度來看，如果不要“中華民國”，那要改成什麼？這將是牽一髮動全身的敏感事項，很可能給台海投下變數，美國不會樂見。



而賴清德辯論會上的說法，無論是稱“中華民國”為災難，或是改稱“中華民國憲法”為災難，幾乎是半斤與八兩的差異，無從為自己的失言滅火。值得注意的是，1日蔡英文親自主持的元旦記者會上，彷彿在幫賴救火，當著賴的面強調“中華民國憲法”不是風險，賴在這場記者會上沒有發言，彷彿被消音一般。



從蔡英文幫忙止血的大動作來看，若不是賴清德的失言對選情投下變數，那就是美國方面希望這個問題能夠得到重新說明，以免雪球越滾越大，提早管理可能衍生的任何變數。雖然蔡英文出面幫忙踩剎車，但傷口多久才能癒合還很難講，尤其大選即將進入倒數10天，藍軍對此事的攻擊只會更激烈，中間選民很可能因此加深“疑賴”，進而讓侯友宜找到選戰破口收攏中間選民，在尾盤階段強升。

