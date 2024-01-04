社評：2024年是美國危險的一年

中評社北京1月4日電（評論員 喬新生）2024年是美國總統選舉之年，也是美國最危險的一年。民主黨總統拜登爭取連任，美國前總統特朗普決定卷土重來，雙方劍拔弩張。日本《產經新聞》發表文章認為，《拜登外交已經走到懸崖邊》。在我們看來，整個美國已經處於懸崖邊。



首先，在移民問題上，美國共和黨和美國民主黨早已失去了妥協的空間。美國共和黨將大量非法移民輸送到美國民主黨執政地區，試圖通過激化社會矛盾，達到自己的政治目的。這種把移民作為人質的做法，向國際社會展示了美國人權真面目。



許多人感到困惑的是，既然美國社會治安混亂，貧富差距日益擴大，美國為何還會有如此大的吸引力，導致亞非拉國家非法移民前赴後繼通過非法途徑進入美國呢？其中的道理非常簡單，美國農業生產率世界第一。儘管美國農業從業者人數相對較小，但是，美國擁有廣袤的土地和現代化的農業設備，美國農產品出現嚴重過剩現象。這對那些饑腸轆轆的非法移民而言，是最大的吸引力。只要到達美國，就可以填飽肚子。這是美國作為世界第一大經濟體吸引越來越多移民的真正原因。



可是，對於美國執政者來說，非法移民帶來的只能是社會福利的負擔，而不可能解決美國經濟發展問題。美國經濟已經進入新的發展階段，金融經濟以及高科技產業的發展，需要大量高素質的人才，非法移民不足以解決美國經濟發展的勞動力短缺問題。雖然非法移民可以緩解美國國內體力勞動者不足的問題，但是，大量非法移民的出現必然會導致美國國內體力勞動者面臨巨大的競爭和挑戰。正因為如此，美國社會矛盾日益突出，槍殺事件層出不窮。作為一個嚴重分化的國家，美國上層社會所討論的問題，與基層普通民眾所面臨的實際困難完全是兩個概念。每當大選來臨時，競選人不約而同地關注非法移民問題。可是，美國民主黨試圖借助於非法移民爭取少數族群的選票，而共和黨競選人則認為，非法移民不享有投票權，因此，他們在非法移民問題上態度堅決，那就是要關閉大門，拒絕非法移民的湧入。



雖然美國民主黨高舉“人權”的旗號，試圖給非法移民以生存的空間，但是，面對美國國內激烈的勞動市場競爭，面對非法移民所帶來的嚴重社會治安問題，美國民主黨似乎理屈詞窮。儘管美國民主黨不願意在非法移民問題上作出讓步，但是，他們不得不承認，蜂擁而至的非法移民，已經給美國經濟和社會發展帶來了嚴重的問題。圍繞著非法移民展開的政治鬥爭，使得非法移民在美國的處境更加悲慘。美國這個所謂的人權國家，在如何對待非法移民問題上，現出原形。

