社評：2024中國經濟前瞻　動力強勁

中評社北京1月3日電（評論員 喬新生）2024是中國新舊功能轉換的關鍵一年，同時也是中國從跟跑轉向領轉化的關鍵一年。中國在鋰電池、光伏發電設備、新能源汽車產業領域開辟新的賽道。中國以前所未有的速度，朝著數字經濟飛奔向前。



在這個過程中，中國高度重視經濟安全，把發展與安全放在同等重要的位置，完善產業鏈和供應鏈系統，充分利用國際國內兩個市場，實現經濟可持續發展。擴大出口的同時，增加進口。發展對外貿易的同時，加大對外投資，實現貿易投資相輔相成，共同發展。



中國在產業鏈建設過程中，高度重視生產端，但同時重視消費端，大力發展消費經濟，實現中國經濟協調可持續發展。中國在促進東部沿海地區經濟一體化發展的同時，高度重視中國的戰略縱深，大力發展中西部經濟，振興東北老工業基地，從而使中國經濟發展具有廣闊的戰略腹地。



2024年中國經濟增長曙光出現，4.5%經濟增長速度唾手可及。中國在經濟發展過程中，高度重視市場的作用，與此同時，加快行政體制改革的步伐，大幅度降低社會成本，減輕企業的稅收負擔，實行穩健的貨幣政策，使中國經濟可預期，具有確定性。



但是，2024年中國經濟發展仍然面臨巨大挑戰。這一方面是因為，地區性的自由貿易區，割斷了世界貿易體系，阡陌縱橫的世界貿易網絡，被地區性的自由貿易區切割。貿易保護主義改頭換面，以新的方式阻礙世界貿易的發展。地緣政治關係隨著霸權國家的衰落變得更加嚴峻複雜，國際環境持續惡化，衝突阻礙貿易發展。中國必須未雨綢繆，制定科學發展規劃。



首先，必須堅定不移地立足國內市場，建立國家統一大市場體系。中國是人口大國，同時也是消費大國。解決中國居民的消費需求，可以持續不斷地推動中國經濟增長。但是，長期形成的條塊分割體制，以及價格體系的不合理，阻礙全國統一大市場健康發展。僅在交通運輸環節，出現了許多令人不可思議的案件。國家開辟綠色通道，降低農產品流通成本。可是，一些高速公路經營單位在何謂“蔬菜”問題上斤斤計較，從而使高速公路成為制約經濟發展的腸梗阻。

