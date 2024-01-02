社評：2024新年獻詞　中國風雨兼程

中評社北京1月2日電（評論員 喬新生）“前行路上，有風有雨是常態”。這是國家主席習近平2024年新年賀詞中的話。2024年中國將迎來建國75周年大慶。釣魚島風浪，南海風波，台海風雲，所有這些，都將成為2024年中國發展所面臨的重大挑戰。



中國式現代化的列車疾馳，有的人坐上了現代化的列車，有的人錯過了現代化的列車。區域協調、貧富差距、經濟轉型，所有這些，都將制約中國社會發展。但是，中國從來不懼怕風雨。艱難困苦，玉汝於成。



2024年中國式現代化進程中，需要解決的問題很多。概括起來，主要是以下幾個方面：第一，以人民為中心的發展理念，如何貫徹落實。中國式現代化是以人民為中心的現代化，它有別於以資本為中心的現代化，有別於西方國家的現代化。中國式現代化把不斷滿足人民對美好生活的需要作為奮鬥目標，把共同富裕作為現代化的目的，一切依靠人民，一切為了人民。在這個過程中，如何調動人民的積極性，充分發揮人民的積極性和創造力，形成現代化建設的澎湃激情，這是需要全體中國人民共同思考的問題。



體制改革必須加快進行。“強幹弱枝”還是深耕基層，這是衡量中國行政體制改革成敗的關鍵。衹有充分利用數字技術，將所有行政資源下沉到基層，深入到千家萬戶，田間炕頭，宣傳國家的方針政策，隨時隨地為群眾排憂解難，才能不斷地增強國家的凝聚力，提高國家治理的能力。



在一個多元化社會，人們出於自身利益考慮，會提出不同的問題，作出不同的選擇。這些要求公務人員必須深入瞭解每個人的所思所想，充分照顧到他們的利益關切，制定各項方針政策的時候，充分考慮到各方面的因素，不能粗放式決策，更不能粗暴執行。各項工作應當春風化雨，既照顧到個體利益，同時又考慮到公共利益，以扎實的工作作風，贏得人民群眾的信賴和支持。



中國行政改革未有窮期。堅持以基層民主為導向的行政改革方針政策，對於完善國家治理體系，提高國家的向心力和戰鬥力，具有非常重要的現實意義。中國力量源泉來自於億萬人民群眾。只要團結一心，眾志成城，中國就沒有克服不了的困難。



第二，中國經濟轉型必須充分考慮到各方面的利益，在地區平衡、行業平衡、階層平衡方面持續發力。中國是一個人口大國，也是一個生產力發展不均衡的國家。充分發揮社會主義市場經濟的決定性作用，實現資源的合理配置，對於中國式現代化發展至關重要。



堅持協調發展思想，制定平衡的國家發展戰略，對於中國式現代化具有非常重要的戰略意義。近年來，中國投入巨資開發大西北，促進東北工業振興，目的衹有一個，那就是要實現均衡發展。為了加快中國式現代化建設步伐，中國實施了一系列跨流域、跨地區的偉大工程，這對於充分利用中國的國家資源，實現均衡發展具有非常重要的意義。但是，必須充分意識到，密如蛛網的特高壓輸變電線路，投入巨資修建的南水北調工程，縱橫交錯的高速鐵路網絡，都將持續消耗中國的寶貴資源。少數經營戰略資源的國有企業之所以出現虧損，根本原因就在於，在世紀性工程建設和經營過程中，投入資金越來越大，維護成本越來越高，隨著時間的流失，大型工程維修資金將成為天文數字。必須在興盛中看到危機，深刻反思中國特大型工程建設所面臨的深層次問題。衹有尊重生產力發展的內在規律，實現生產要素的合理配置，中國式現代化發展才會步履輕盈。

