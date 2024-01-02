中評專論：民調封關　這二事正在催化棄保

蔡英文救援賴清德，幫忙滅火。(照:總統府提供) 中評社台北1月2日電（評論員 林淑玲）台灣2024大選民調將在1月2日封關，​​1月3日零時起至13日投票時間截止前，不得以任何方式發布。民調封關前夕的二件事，一是民進黨賴清德的“‘中華民國憲法’災難說”，二是壓軸辯論民眾黨徹底被邊緣化，都將催化棄保。賴清德不避諱拉出“台獨”路線，使得棄保將聚焦於戰爭與和平的選擇，助非綠選票集中。



賴清德的“‘中華民國憲法’災難說”，等於是否定“中華民國”，隱含他當選可能推翻現行“一中憲法”，制定“新憲”的意圖。由於茲事體大，蔡英文昨日罕見地召開記者會，透過答覆媒體進行滅火。然而，儘管蔡說，​​她依照“憲法”、兩岸人民關係條例及其他法規，處理兩岸事務，她跟賴清德立場一樣。但她是她，賴是賴，蔡的任期520就結束了，即使賴當選，她也不可能繼續垂廉聽政，要賴照她的路線辦事。



更何況蔡英文的路線也被大陸定調是“台獨”路線，兩岸才始終無法溝通。蔡強調她依照“憲法”處理兩岸事務，但“憲法”定位是一中，美國也是一中政策，民進黨政府卻不認九二共識。遑論賴的災難說，批判“憲法”，賴比蔡更獨。蔡與賴立場不論一不一樣，都無法突破兩岸無法恢復官方接觸，穩定台海的難題。再加上蕭美琴在昨日的副手候選人辯論會上直指“九二共識當中並沒有‘中華民國憲法’的存在”，也等表態賴蕭配當選不會接受九二共識、質疑“憲法”一中，擺出不惜要與大陸對撞的姿態。



賴清德在1月13日投票前兩周拋出“‘中華民國憲法’災難說”，對於選情有重大影響。賴蕭的強硬幾乎造成了，只要他們當選，兩岸關係就會再度崩裂，對政經雙重打擊。台灣也從2024元旦開始將義務役從四個月延長為一年，在台海兵凶戰危可能加劇的氛圍中，年輕人與家長的壓力都很大。賴此時拋出災難說，有催化藍綠歸隊效應，助非綠集中選票。



另一點則是三場政見會與二場辯論會結束後的效應。在“總統”辯論會上，民眾黨柯文哲與民進黨賴清德、國民黨侯友宜相比，不論口才、發言內容、氣勢、氣場都有得拚，柯的口才比侯好是公認的，也能狠狠修理賴。但做為壓軸的最終場昨日落幕，三位副手民進黨蕭美琴、國民黨趙少康、民眾黨吳欣盈比起來，卻有極大的落差。此一安排其實對民眾黨很不利，若最後一場是柯文哲拚戰賴、侯，在民調封關後，還可發酵一段時間。吳欣盈的壓軸場，就整個被邊緣化了。



到目前為止幾乎所有民調都是民進黨賴蕭配領先，看好度也是第一；卻同時有近6成民眾希望政黨輪替，不滿蔡英文執政者超過滿意者，形成極其詭異現象。