快評：賴清德變換說辭　掩藏不了“台獨”本性

中評社快評／賴清德日前在辯論會中改口自稱是“務實的工作者”，遭柯文哲抨擊。柯文哲指賴清德只講“務實的工作者”，不敢講“我是務實‘台獨’工作者”，真丟臉！“台獨金孫”變成“台獨龜孫”，“這種人我很瞧不起！”



因為自稱是“務實‘台獨’工作者”而不斷遭抨擊，賴清德已多次改口。數月前賴清德辯解稱，“務實”是“根據事實”，“工作者”是“守護台灣”；他不接受“台獨金孫”標籤。賴還稱“願在互利、尊嚴、對等、沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮”云云。



賴清德變換說辭，掩藏不了“台獨”本性。日前在辯論會上賴清德宣示將延續“蔡英文路線”，極力“抹紅”對手，刻意將“九二共識”斷章取義，誤導民眾，正正說明賴清德口頭上不說“台獨”，但其內心想法是主張“台獨”，所做所為就是實質“台獨”。



大陸方面早已給賴清德定了性：一個不折不扣的“‘台獨’工作者”，徹頭徹尾的“麻煩製造者”、“戰爭製造者”。賴清德變換說辭，不過是為騙取選票而已，其心昭然若揭。



“台獨”只會給台灣帶來深重禍害，這是明擺著、各方都清楚的。侯友宜昨天指賴清德的內心想法是主張“台獨”，會讓台海不安定、不安全。柯文哲日前質問賴清德，美國已經表明不支持“台獨”，要如何務實推動“台獨”？



“明明做不到，也不是這樣想，就在鬼扯。”柯文哲說他討厭賴清德這樣。若有氣魄就把“務實的‘台獨’工作者”講到底，但賴清德已經不敢。