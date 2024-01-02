以色列議會批准外長與能源部長崗位互換

中評社香港1月2日電／以色列議會1日批准以色列外長與能源部長崗位互換，伊斯拉埃爾·卡茨出任外長，埃利·科亨擔任能源部長。



新華社援引以色列媒體報導，根據本屆政府宣誓就職時達成的共享權力協議，卡茨和科亨將分別擔任這兩個職務2年，2026年他們將再次互換崗位。



以色列政府去年12月31日批准了這一任命，並同意科亨繼續擔任安全內閣成員。