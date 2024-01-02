菱傳媒民調：賴36%侯32%柯28%

菱傳媒公布12月民調，民進黨“賴蕭配”支持度領先，國民黨“侯康配”排名第二，民眾黨“柯盈配”第三。（菱傳媒網站） 中評社台北1月2日電／2024大選，藍綠白三黨候選人的支持度戰況膠著。根據《菱傳媒》1日公布，委託皮爾森數據進行的12月最新民調結果顯示，民進黨“賴蕭配”以36.89%支持度領先，但卻是去年8月支持度站上4成後首度跌落。中國國民黨“侯康配”支持度則是較上月增加1.78個百分點，為32.83%排第二。最後台灣民眾黨“柯盈配”支持度上升3.33個百分點，來到28.64%。



根據《菱傳媒》報導指出，從12月民調結果可以發現，民進黨“賴蕭配”支持度為36.89%，與上月該調查結果的41.12%相較，掉了4.23%。另兩組則上升，國民黨“侯康配”為32.83%，民眾黨“柯盈配”為28.64%。另有1.29%、0.34%受訪者表示尚未決定或不會去投票。



民調分析，從年齡層來看，民進黨賴清德各族群全面下降，尤其30至39歲這個族群支持度掉最多，減少8.48個百分點，其次是40至49歲族群掉5.63個百分點，20至29歲族群減少5.28個百分點，僅60歲以上族群的支持度勉強維持平盤，和上月差距減少0.36個百分點。國民黨侯友宜支持度增加最多的族群在50到59歲區間，支持度從11月的41.17%上升至46.32%，增加5.15個百分點，60歲以上族群支持度仍和11月一樣突破5成，且往上墊高來到55.08%。國民黨副手趙少康出線後，藍營基本盤與深藍支持者有持續回籠跡象。



民眾黨柯文哲支持度增加最多的族群是30至39歲的民眾，增加9.38個百分點，從44.7%增加至54.08%。20至29歲族群，增加7.83個百分點，從48.15%增加到55.98%。柯文哲在12月成功獲得這兩個年齡層破5成的支持度，由此顯見柯文哲年輕支持者逐漸歸隊。值得注意的是在柯文哲增加最多的20到29歲以及30到39歲這兩個年齡層當中，恰巧是賴蕭配出現劇烈變動的兩個年齡層，反倒是侯友宜在這兩個年齡層僅分別減少1.37個百分點及增加0.54個百分點，變動不明顯。