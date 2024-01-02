柯盈今啟動車隊掃街從新北出發　全程直播

民眾黨2024正副候選人柯文哲、吳欣盈啟動車隊掃街拜票。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月2日電（記者 鄭羿菲）2024大選進入最後階段，台灣民眾黨候選人柯文哲、吳欣盈2日首日啟動車隊掃街拜票，上午從新北市新莊區出發、下午則在新北市板橋區，由於新北是中國國民黨侯友宜的本命區，柯車隊掃街從新北出發，劍指侯的意味濃厚。



柯文哲與吳欣盈3日車隊掃街則兵分兩路，柯從北台灣南下、吳則從高雄北上。柯文哲在出發前也喊話“召喚支持者義無反顧拚一次。”



柯陣營的車隊掃街拜票前後共有12輛車，柯文哲、吳欣盈所站的掃街車上除了有向支持者喊話的麥克風，也有安全支架、安全繫繩及2面防暴盾。



柯陣營也規劃，車隊會有KPTV全程直播與即時定位系統，只要支持者上網就能查到柯文哲與吳欣盈的車隊在什麼位置，柯文哲競選總幹事黃珊珊鼓勵支持者若車隊到附近時，可以走到馬路邊支持柯文哲、吳欣盈。



台灣民眾黨2日上午召開“全台大車掃”記者會，出席者包括柯文哲、吳欣盈、柯競選總幹事黃珊珊、民眾黨“立委”邱臣遠、賴香伶、新北市議員陳世軒、不分區“立委”候選人黃國昌、吳春城、徐瑞希、林國成、張啟楷等人。



柯文哲、吳欣盈全台大車掃兵分兩路出發，柯、吳2人從新北市出發，柯文哲一路南下桃園、新竹、台中、高雄、台南，吳欣盈3日開始則從南台灣北上高雄、台南、台中、苗栗、桃園、基隆，柯、吳2人在11日於雙北會合，並在12日台北市府前凱達格蘭大道舉辦選前之夜大造勢。