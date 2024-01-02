港股估值低廉　今年大幅下行風險細

中評社香港1月2日電／2023年港股走勢偏弱。申萬宏源研究副總經理、首席策略分析師王勝認為，目前港股PB（市淨率）處於歷史10%以下分位數，短期看其整體估值性價比較高，2024年港股估值大幅下行風險相對可控。他預計，2024年港股估值具有更大的向上修復彈性，而未來美聯儲政策轉向寬鬆，以及中國經濟基本面的確認企穩，亦將為港股帶來預期回報率的改善。



大公報報導，王勝說，2023年二季度以來對宏觀經濟的憂慮雖困擾著投資者，但2023年恒指EPS（每股收益）預期的調整幅度總體較平緩，其年內調整節奏與幅度與2018和2019年大致相若，且遠優於2020年以來的年份，“港股投資者對2024年的盈利預期仍持較樂觀態度”。



他相信，隨著2024年三季度以來中國經濟數據的企穩回升，海外投資者已結束減配中國資產的行為，在中國經濟將逐步企穩回升的背景下，2024年海外資金對港股市場或更多選擇“右側的循序漸進”。他續表示，進入2023年第四季，南向資金從港股中的高股息板塊，轉移到社會服務、電子、醫藥、紡服等成長板塊。南向資金對港股市場的真實影響力在於其對個股的穩定投資，認為2024年除關注南向總量口徑的流入規模和成交占比外，建議關注南向資金對個股的流入比例。



王勝又提到，由於港股市場流動性仍有所缺乏，上市公司回購將是市場築底的重要一環。



王勝指出，2024年全國兩會和年報發布季後，投資者對2024年宏觀經濟增長路徑，以及上市公司業績預期將有更清晰的指引，他相信財政有望成為下階段中國經濟的重要發力點，加之2024年首季高基數效應。他判斷，中性情景下，2024年恒指年盈利增速料達7%，隱含的ERP有望回歸到7%的歷史區間中位水平，對應9.1%的遠期市盈率，以及17%的收益率。



行業方面，創新藥、互聯網、科技等對利率、流動性更敏感的港股成長板塊，在2024年流動性環境趨於寬鬆的背景下仍值得關注。