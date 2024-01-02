宏觀政策加碼　今年中國GDP料增5%

中評社香港1月2日電／“未來半年中國將迎來經濟改善、政策更積極的宏觀格局”。申萬宏源研究副總經理、首席策略分析師王勝預計，今年中國實際GDP增速預計約4.5%，若政策相機抉擇且更強加碼，全年經濟增速有望達4.5%至5%。



大公報報導，王勝表示，2024年上半年地產投資仍有支撐，美國經濟韌性將保障中國出口的基本盤，加之居民收入和消費的恢復，以及更積極的政策環境。下半年出口、地產投資或面臨新一輪潛在下行壓力，但屆時地產、貨幣、財政等政策均有望進一步擴張，令有關壓力得以緩和。在王勝看來，在低基數背景下，2023年全年5%的GDP增速預期目標不難完成。他認為，2023年內整體“克制”的穩增長政策，一定程度為2024年下半年新一輪經濟下行壓力“填穀”，因此2024年宏觀政策整體力度將比今年更積極。他預計，2024年中國實際GDP增速預計約4.5%，若政策相機抉擇且更強加碼，全年經濟增速有望達4.5%至5%。



王勝相信，出口改善帶來的貨物貿易順差的回暖及中美利差的收窄，是人民幣匯率企穩的兩大條件。他判斷，2024年上半年人民幣匯率預計在7.1至7.3範圍內波動，下半年人民幣兌美元有望穩定在七算關左右水平。



貨幣政策方面，王勝說，2024年無需因此前發行的萬億元特別國債而再度降准。但從貨幣乘數角度看，料今年人行或仍需2次降准，預計降準時間窗口在2024年3月和9月；此外，人行在降准穩定銀行負債端成本後，為穩定居民購房預期，還有望在2024年4月和10月開展2次降息，合計降息幅度或約40至50個基點。