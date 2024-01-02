環球政經不穩　金價延續牛市

美國爆發債務風暴的可能性愈來愈高，所以黃金的避險功能或帶動金價上衝至2500美元。（大公報） 中評社香港1月2日電／踏入2024年，全球政治經濟環境持續複雜多變，包括美歐日等發達國貨幣政策走向未明及債務風險不斷增加，加上地緣政治衝突持續，通脹上升壓力難解，支持金價延續往年的升勢，繼續迭創新高位。事實上，正如前摩根士丹利亞洲區主席羅奇所言，金融危機已成為新常態，意味著頻繁出現黑天鵝事件，今年金價爆升至2500美元不會令人感到意外。



大公報報導，近日美元匯價突然出現較大拋售壓力，兌一籃子主要貨幣的美匯指數險守100點大關，見5個月低位，技術走勢已呈現明顯轉勢向下，美元轉弱不單止反映市場加大押注聯儲局減息，還代表著投資者以實際行動看淡美國金融與經濟前景。隨著美匯進入下行周期，將進一步削弱美股美債吸引力，加劇美元資產沽壓。目前市場日益關注的是，美元會否出現無序下跌，引發環球市場震蕩。因此，即使美國利率累積升幅高達5.25厘，但國際金價仍能反復向上破頂，顯然有醒目資金密密吸納黃金。



美歐日貨幣政策走向未明



步入新一年，國際政經不穩定、不確定因素持續。儘管市場憧憬美歐貨幣政策轉向寬鬆，但減息仍然存在很大變數，而日本是否退出負利率政策，日央行亦顯得舉棋不定，這無端增加市場波動性。其實，巴以、俄烏衝突持續，地緣政治風險繼續令供應鏈受阻，導致能源與食品價格高企不下，實在令人懷疑美歐高通脹可否有效受控，不少分析預期美歐經濟正面對滯脹危機，頑固的通脹令聯儲局、歐央行、英倫銀行在考慮減息方面陷入進退失據的困局。



高利率負面衝擊經濟浮現



同時，市場愈來愈擔憂高利率對美歐經濟負面衝擊浮現，其中企業信貸違約大增，有可能爆發新一波銀行風暴。信貸評級機構惠譽發出警告，美國企業債務違約率將會大升，原因聯儲局減息步伐將比預期緩慢，估計今年只減息0.75厘，無法大幅減輕企業高額債務負擔，貸款違約率已由2022年底的1.6%上升至目前的3.04%，預計今年進一步上升至4%。由於企業債務再融資成本較前兩年升近2倍，加上商業地產價格腰斬，令美企債務急速惡化，遲早拖累美國銀行業。截至去年10月止，已有127間美國企業債務違約，比過去5年平均數高出13%。



令人不安的是，受累俄烏衝擊，歐洲經濟比美國疲弱、金融脆弱性更加突出。最近歐央行突然提高20間銀行資本要求，原因是銀行未有撥備足夠資金覆蓋未償還貸款。上述舉動有點不尋常，似乎歐央行意識到新一波銀行風暴將至，要求銀行做足防風險措施。換言之，投資者要保持高度警覺性，防範美歐黑天鵝來襲，而前摩根士丹利亞洲主席羅奇更相信金融危機已成為新常態，暗示黑天鵝頻仍出現，這亦是國際金價在去年底強勢破頂、創出2144美元的歷史高位的因由所在，醒目資金積極增持黃金避險。



金價或衝上2500美元新高



事實上，黃金繼續是全球熱門的避險資產，今年來各國央行持續破紀錄增持黃金作儲備，去年前三季，全球央行增持黃金800噸，同比增長14%，支持去年金價累升13%。值得留意是，全球去美元步伐不斷加快，令美元在全球主導地位持續下降。今年11月，美元在全球外匯儲備占比降至59.17%，相較2000年初的72%，占比大幅減少超過12個百分點，這代表美元霸權沒落，市場對美債需求下降，難以持續享受低成本融資的特權，美國爆發債務風暴的可能性愈來愈高，美元暴跌危機已近在眼前，正如有美國共和黨眾議院議員直言國債規模在6個月大增2萬億美元，相信美國已瀕臨破產，此話一出，美元應聲急挫，將觸發黃金強勁買盤。今年金價樂觀估計可爆升兩成，上衝2500美元新高，呈現大升市，成為全球投資熱點。