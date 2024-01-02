游盈隆估賴38%侯37%柯25%正負三

台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 資料照) 中評社台北1月2日電／2024大選投票日倒數，台灣民意基金會董事長游盈隆今天以“現在就是2024估票論輸贏的好時機”為題在臉書發文，他表示，對2024大選三組候選人最終得票率，有三點結論：一、賴蕭配得票率38%正負3，也就是說，介於35%到41%之間；二、侯趙配得票率37%正負3，也就是說，介於34%到40%；三、柯吳配得票率25%正負3，也就是說，介於22%到28%。



游盈隆也表示，2019年12月30日他召開封關民調記者會，許多國內外媒體記者出席，他當場預測2020大選三組候選人得票率：蔡賴配57%正負3，韓張配35%正負3，宋余配7%正負3。1／11開票結果與他的預測幾乎完全一致。許多朋友迄今仍津津樂道。而他是當年唯一敢在選前公開預測選舉結果的人，因為很多人都被韓國瑜“蓋民調”嚇壞了。



游盈隆認為，這三組數字有豐富的意含，最重要的是，這次選舉結果仍處於高度不確定狀態，鹿死誰手，尚無定論。換句話說，目前賴蕭配最可能贏得選舉，但也不排除侯趙配後來居上，脫穎而出。這幾乎是公元2000年大選的翻版，如果說，39.3%是一個神奇數字，是開啟勝利大門的通關密碼，也無不可。誰能拿到39.3%？誰就贏。1月13日選民會做出最後決定。



現在就是2024估票論輸贏的好時機全文如下：



元旦假期結束了，今天人們都將回到工作崗位；2024“總統”與“立委”大選的日子也近了，只剩11天；總計六場“總統”與“副總統”電視政見會和辯論會也結束了，現在就是估票和論輸贏的好時機。



從政治科學理論出發，在大量且可靠的經驗研究基礎上，再加上台灣民意基金會12／29封關民調相關發現，我對2024“總統”大選三組候選人最終得票率，有以下的結論：

