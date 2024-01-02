中朝兩黨兩國最高領導人互致新年賀電

中評社北京1月2日電／據新華社報導，1月1日，中共中央總書記、國家主席習近平同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩互致新年賀電，共同宣布將2024年確定為“中朝友好年”並啟動系列活動。



習近平指出，中朝是山水相連的友好鄰邦。中朝友誼由兩黨兩國老一輩領導人親手締造，在血與火的革命鬥爭中凝結淬煉，在社會主義建設歷程中持續深化。近年來，在雙方共同努力和推動下，中朝傳統友好合作關係步入新的歷史時期。雙方密切戰略溝通，深化務實合作，在國際多邊事務中加強協調配合，推動中朝關係不斷發展，捍衛了兩國共同利益，維護了地區和平穩定。



習近平強調，新時期新形勢下，中國黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係是我們堅定不移的方針。中方願同朝方一道，以兩國建交75周年暨“中朝友好年”為契機，弘揚傳統友誼、深化戰略互信、增進交流合作，推動中朝關係與時俱進取得更大發展，共同譜寫中朝友好新篇章，更好造福兩國人民，為維護地區和平穩定不斷作出新貢獻。



金正恩在賀電中表示，2024年是朝中建交75周年，具有重要意義。當前朝中兩國各自社會主義建設進入新的發展階段，國際形勢複雜演變。朝中兩黨和兩國政府將2024年確定為“朝中友好年”，根據時代要求進一步升華發展朝中傳統友好合作關係，符合兩國人民的共同期待和願望。朝中友誼是在社會主義鬥爭中建立並鞏固發展的。我堅信，在新的一年，朝中友誼牢不可破將得到充分彰顯。朝中兩黨和兩國政府將通過舉辦“朝中友好年”活動，加強政治、經濟、文化等各領域交流往來，增進友好感情，拉緊團結紐帶，在維護地區和世界和平穩定的共同鬥爭中進一步加強協作，譜寫朝中關係新篇章。