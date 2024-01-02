中俄兩國元首、兩國總理互致新年賀電

中評社北京1月2日電／據新華社報導，2023年12月31日，國家主席習近平和俄羅斯總統普京互致新年賀電。



習近平代表中國政府和中國人民，向普京總統和俄羅斯人民致以誠摯的祝賀和美好的祝願。習近平指出，2023年，面對百年變局和動蕩的國際地區形勢，中俄關係始終保持健康穩定發展，沿著正確的方向穩步前行。過去一年，我們在莫斯科和北京兩度會晤，圍繞雙邊關係和共同關心的重大國際地區問題坦誠交流，達成廣泛共識。在我們的共同引領下，雙方政治互信進一步深化，戰略協作愈加緊密，互利合作不斷取得新成果。中俄雙邊貿易額提前達到2000億美元目標，體育交流年圓滿收官，兩國關係的物質和民意基礎更加牢固。



習近平指出，我同普京總統已經共同宣布，雙方將於明後年舉辦中俄文化年。我們還將隆重慶祝兩國建交75周年。中俄關係四分之三個世紀的風雨歷程表明，不斷鞏固和發展永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係符合兩國和兩國人民的根本利益，符合國際社會期待，順應時代發展的潮流。我願同普京總統保持密切交往，以慶祝兩國建交75周年和舉辦中俄文化年為契機，引領兩國不斷增進互信，拓展合作，傳承友好，確保中俄關係沿著正確的道路行穩致遠。



普京總統向習近平主席致以衷心的節日祝賀，祝願友好的中國人民幸福安康。普京表示，即將過去的一年，我們兩度舉行會晤，為俄中新時代全面戰略協作夥伴關係全方位發展注入強勁動力。兩國經貿合作蓬勃發展，雙邊貿易額提前突破2000億美元目標，創下新紀錄。俄中體育交流年成功舉辦。俄中文化年蓄勢待發，兩國即將迎來建交75周年。相信在雙方共同努力下，兩國各領域富有成效的合作將取得更大成果，雙方在聯合國、二十國集團、上海合作組織、金磚國家機制框架內合作也將取得新進展。



同日，國務院總理李強同俄羅斯總理米舒斯京互致新年賀電。李強表示，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續健康穩定發展，雙方各領域務實合作不斷深化。中方願繼續同俄方落實好兩國元首達成的重要共識，爭取更多務實合作成果，為兩國關係發展注入新動力。米舒斯京表示，2023年，俄中總理第二十八次定期會晤取得豐碩成果，俄方願同中方保持建設性溝通，推動雙邊合作邁向更高水平。