新地去年售3630夥　吸金272億蟬聯首位

中評社香港1月2日電／香港去年與各地恢復通關，被視為激活樓市的催化劑，然而樓市小陽春僅曇花一現。截至去年12月22日，新地（00016）天水圍YOHO WEST推升新盤成交重上萬宗水平而達1.05萬宗，吸金逾1110億元，成交量及吸金額均勝2022年，同時造就新地去年勁賣近3630夥吸金逾272億元（截至12月18日為止），再蟬聯賣樓及吸金王。市場人士憧憬，“息魔”有機會於今年逐步遠離，准買家可望鬆一口氣，對整體樓市成交氣氛有改善，料今年一手成交可達1.3萬至1.4萬宗水平。



大公報報導，新地去年3月開售屯門NOVO LAND 2B期，速沽近700夥；長實（01113）夥拍新地的屯門飛揚2期於首季劈價出擊，較第1期劈狂17%得手，全期400夥速沽344夥，造就全月一手共售逾2100夥，造就全季熱賣逾3500夥。



受息魔持續糾纏及股市波動等影響，第二季樓市後勁不繼，成交不足2800宗按季下挫逾兩成。華懋的何文田瑜一系列，截至去年12月18日售486夥吸金93.4億元，順利打入2023年賣樓王五強。



親海駅首批呎價1.5萬炸冧樓市



踏入第三季，發展商面對現實低價開盤。最為撼動市場的非長實莫屬，旗下油塘親海駅首批平均折實呎價1.5萬元炸冧樓市，項目兩期共886夥全數應市，短短兩個多星期速沽約868夥，套現超過56億元。目前僅餘10多夥待售。計及飛揚系列，長實去年賣逾1400夥吸金逾95億元，打入賣樓王第五位。



第四季登場僅得5項新盤，YOHO WEST壓軸銷情一枝獨秀，首張價單折實平均呎價僅10888元，創近6年新盤開價新低，收逾1.8萬票成去年新界票王，經歷大半個月共4輪開售累賣近1070夥，套現逾55億元。



值得一提，會德豐地產及信置（00083）分別甚少新盤開賣，分別為藍田KOKO系列及日出康城凱柏峰Ⅲ，惟靠系內貨尾及西南九龍維港滙系列撐場，造就兩間公司吸金額續破百億，賣樓成績不遜於其餘四大。