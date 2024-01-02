朱立倫：侯康民調趨勢愈來愈強　要防綠奧步

國民黨主席朱立倫陪同台北市“立委”候選人游淑慧在中山北路五段和中正路口拜票，並接受媒體聯訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北1月2日電（記者 張嘉文）今天是2024大選能公布民調的最後一天，中國國民黨主席朱立倫今天表示，這兩天的國民黨內參民調趨勢都差不多，侯康配是愈來愈好、愈來愈強，但是我們非常小心謹慎，因為民進黨不斷出奧步，不斷抹黑、抹紅，所以一定要非常小心謹慎。



國民黨上周六公布內參民調顯示，該黨2024大選推出的侯康配，如以純市話調查，以30.2%領先，賴蕭配29.2%居次，柯盈配14.3%墊底。若是市內電話加上手機調查，民進黨賴蕭配27.2%，國民黨侯康配25.6%，民眾黨柯盈配22.4%，侯康僅落後賴蕭1.6%。



國民黨今天早上發動全台1139個路口同步街頭拜票，朱立倫負責陪同台北市“立委”候選人游淑慧在台北市中山北路五段和中正路口拜票。



朱立倫受訪時針對封關民調侯康配的狀況表示，從上周六公布的國民黨內參民調看來，在各項數據上侯康和賴蕭都在統計誤差範圍內，尤其如果純市話的民調，侯康是領先1個百分點左右，這兩天的內參民調，趨勢都差不多，侯康配是愈來愈強。



但朱立倫提到，必須非常小心謹慎，因為民進黨不斷出奧步，不斷抹黑、抹紅，除了民進黨最近狂打侯友宜妻子家族所謂的凱旋苑事件，各種的抹黑戰略，在全台各地用大型看板 全面抹黑國民黨候選人，真的很難想像，台灣這場大選民進黨是想要靠全面抹黑來取勝。



朱立倫強調，大家稍微沉思一下，尤其是中間選民，稍微思考一下，這樣的奧步如果能夠成功，以後台灣就變成一個抹黑王國，就變成抹黑的民主，我們不應該再受這樣的影響，在最後階段就是希望大家定下心來好好思考這一點。