富權：賴清德懼怕韓國瑜當選“立法院長”？

中評社香港1月2日電／澳門新華澳報2日發表富權文章：賴清德懼怕韓國瑜當選“立法院長”？以下為文章內容。



時序進入二零二四年，今日是一月一日。一月十三日，將要進行第十六任台灣地區領導人和第十一屆“立法委員”選舉。按照兩個《選罷法》規定，在投票日前十天將進行“民調封關”。具體來說，就是此一月三日零時起至投票時間截止前，任何機構和個人不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述任何有關候選人或選舉的民意調查資料，違反者，將處十萬元以上一百萬元以下罰款；若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰二十萬元以上二百萬元以下罰款。



因為如此，各家民調機構和媒體，都搶在“民調封關”之前，各顯神通、百花齊放地發表“封關民調”，以等待一月十三日點票結果的檢驗，為未來的各項公職選舉和“公投”活動中，招攬“生意”打響“招牌”，或是繼續“擦亮”自己的“招牌”。



在各家“封關民調”中，雖然因為採樣方式不同（如純座機電話、純手提電話、半市話半手機等），或是藍綠傾向不同、問話設計有異等，數據都有所不同，但大多數的民調數據，都是指向“賴蕭配”位居榜首，“侯趙配”緊跟其後，“柯吳配”掉尾車老三。



由於今次大選的氣氛較為沉悶，外來干擾因素也較少，估計投票率將不會太高，因而在藍綠均已基本歸隊，多數人已經有了投票對象的情況下，現在及未來十二天所進行的做勢及拉票活動，只是鞏固現有支持者，難以爭取新的支持者。而且，由於曾經攀附柯文哲的“韓粉”本身就是國民黨的支持者，在“藍白合”破局後，已經回流藍軍；而柯文哲另一部分的支持者有相當部分是“天然獨”，這部分將難以發生“棄柯保侯”效應。因而估算，“賴蕭配”將會以約三十萬至五十萬票、兩至四個部分點之間險勝“侯趙配”。除非是突然爆發重大的“醜聞”事件，導致“賴蕭配”流失大量選票，或是郭台銘“臨門一腳”出面表態支持“侯趙配”，甚至是柯文哲效仿當年王建煊，高呼“‘“立委”’票投民眾黨，‘“總統”’票投侯友宜”，“賴蕭配”當選的機率已達八成以上。



在此情況下，賴清德對於自己的選情，又再恢復在“藍白合與不合”拉鋸期間的老神在在神態，好整以暇地等待在五月二十日坐上“大位”。但是，他的心情又並非完全輕鬆得下來，因為民進黨的“立委”選情頗為危急，倘民進黨丟失目前“立委”議席過半的優勢，被國民黨單獨或是與民眾黨聯合過半，不但是丟掉了目前掌握在民進黨手中的正副“立法院長”，而且連民進黨對“立法院”議事表決的壟斷權也喪失。賴清德作為民進黨主席，必須對此負責任。不過，由於台灣地區領導人勝選，“功過抵消”，可無需引咎辭去民進黨主席。



實際上，綜合多份民調顯示，在民進黨目前所掌握的六十三席“立委”，佔“立法院”一百一十三個議席過半的優勢中，至少將有十二席“區域“立委”有落選危機，包括“明星“立委”高嘉瑜、賴品妤、林靜儀、李柏毅、賴坤成等。而與民進黨合作的無黨籍趙正宇也有可能被藍營新人邱若華追過。而在“不分區“立委”方面，可能會丟失一至兩席。倘果如此，民進黨就將無“完全執政”“呢支歌仔唱”，而且還是丟失了在政權運作中至關重要的“立法權”。



在“立法院”掌握在在野黨手中的情況下，民進黨即使是再次獲得執政權，但卻有可能導致“政令出不了‘“總統府”’、‘“立法院”’”的宭境，民進黨的施政效能更為不濟。四年後“下架民進黨”的氛圍將會更為強烈。而在此時，國民黨倘是推出表現亮麗、比侯友宜、趙少康較少“牙齒印”的盧秀燕參選，而柯文哲已經邊緣化，郭台銘也“意興闌珊”，宋楚瑜已經八十五歲，或許才能真正實現政黨輪替。



正因為如此，民進黨的競選策略已經悄悄發生重大調整。就是在繼續繃緊台灣地區領導人競選活動的前提下，集中火力專攻“立委”選舉。繼月前啟動“海鯤護國、青年挺台”輔選行動，“護國海鯤號”宣傳車將跑遍全台五十四個選區、進行超過一百場輔選街講之後，民進黨發言人張志豪在二零二三年十二月二十九日，又與“不分區“立委”候選人沈伯洋、郭昱晴共同發布“票投藍白，架空未來”系列CF，並點出國民黨“不分區“立委”排名第一的候選人韓國瑜過去種種爭議言論，呼籲選民除了“總統”大選外，“立委”選票及政黨票也要支持民進黨，避免韓國瑜成為“立法院長”、讓“韓流”班師回朝。而在這幾天，民進黨近期也大量推出“不讓韓國瑜當‘“立法院長”’”的競選廣告。

