元旦假期北京接待遊客483.4萬人次

1月1日，小朋友在北京世界公園第三屆北奧探夢趣“雪”“冰”紛嘉年華體驗“雪滑坡”。（來源：新華社） 中評社北京1月2日電／據中國新聞網報導，北京市文化和旅遊局1月1日發布數據顯示，元旦假期三天，北京重點監測的170家旅遊景區（地區）累計接待遊客483.4萬人次，累計營業總收入32471.1萬元（人民幣，下同），接待量和總收入分別比去年同期增長80.5%和30.8%。



元旦假期，北京文化和旅遊消費雙增長，產品和服務供給豐富。旅遊方面，遊客接待量排名前十的景區（地區）為王府井、南鑼鼓巷、藍色港灣、前門大街景區、頤和園、天壇公園、中糧·祥雲小鎮、首創奧萊休閑驛站景區、奧林匹克公園、樂多港假日廣場。



同期，北京鄉村游累計接待遊客43.6萬人次，同比增長41.2%；營業收入4993.8萬元，同比增長37.4%。其中，延慶區接待23萬人次、密雲區接待8.3萬人次、通州區接待4.5萬人次。鄉村民宿經營客房平均入住率43%。



演出市場方面，元旦假期，北京153個劇場舉辦營業性演出共計268台、807場，吸引觀眾逾21.6萬人次，票房收入約5353.8萬元。從演出場次看，最活躍的三個類型為脫口秀、話劇、兒童劇，分別演出255場、104場、98場。此外，在京中央文藝院團和市屬文藝院團紛紛登台，陪伴市民跨年。



元旦假期，北京共組織開展各類文化活動507項、596場，參與民眾79.5萬人次。新開放的北京城市圖書館成為假期“頂流”。截至1日14時，該館假期共接待觀眾6.87萬人次。



這個冬天，北京冰雪旅遊季在全市舉辦78項冬季文旅消費項目。2023年12月31日，在首鋼園舉辦的2024年新年倒計時活動向世界發出來自北京的問候，當天首鋼園共接待市民遊客9.8萬人次。



元旦假期，北京文化執法部門共計出動執法人員2138人次，檢查各類文旅場所1225家，未發現非法“一日游”等涉文旅違法違規行為。