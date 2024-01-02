抓好工業穩增長　2024工業重點任務敲定

12月27日，工人在嵊州市玖和機電有限公司的繞線車間操作自動化設備。（來源：新華社） 中評社北京1月2日電／據經濟參考報報導，抓好穩增長政策落地見效、改造升級傳統產業、培育壯大新興產業、加快形成新質生產力……近期，從部委到地方密集召開會議，研究部署2024年工業和信息化領域重點任務，全力促進工業經濟平穩增長的同時，加快建設以科技創新為引領、先進製造業為骨幹的現代化產業體系。



全力促進工業經濟平穩增長



不久前，全國工業和信息化工作會議在京召開。會議將“全力促進工業經濟平穩增長”列為2024年12個方面重點任務之首，明確要抓好穩增長政策落地見效，深入實施十大行業穩增長工作方案，支持工業大省繼續“挑大梁”。深化原材料、消費品“三品”行動，提振新能源汽車、電子產品等大宗消費。深化產融合作，做好製造業重點外資項目服務保障。



從近期地方接連召開的省委經濟工作會議、工業經濟運行調度會等會議釋放的信號來看，抓好工業穩增長成為2024年工作重點。例如，甘肅提出“工作早謀劃、早安排、早部署”“鉚足勁強龍頭、補鏈條、聚集群”“不斷鞏固和增強全省工業經濟向上向好的良好勢頭”；四川提出“二產業尤其是工業要加快發展”。



賽迪研究院工業經濟研究所所長關兵對《經濟參考報》記者表示，展望新的一年，隨著產業發展生態持續優化，經濟內生增長動力逐步修復，我國工業經濟有望延續穩步增長態勢。其中，我國出口市場多元化和產品結構優化將重塑貿易新優勢，有望帶動出口實現小幅增長；工業投資有望延續較快增長態勢；數字技術與實體經濟融合提速，產業鏈供應鏈韌性增強，將支撐工業經濟穩步增長。



加快形成新質生產力



全國工業和信息化工作會議明確，2024年將進一步鞏固提升優勢產業領先地位。加快強鏈補鏈延鏈，提升全產業競爭力。支持新能源汽車換電模式發展，抓好公共領域車輛全面電動化先行區試點。促進稀土在航空航天、電子信息、新能源等領域高端應用。聚焦加快培育新興產業，工信部明確，啟動智能網聯汽車准入和上路通行試點，推進北斗規模應用和衛星互聯網發展。壯大新能源、新材料、高端裝備、生物醫藥及高端醫療裝備、安全應急裝備等新興產業，打造生物製造、商業航天、低空經濟等新的增長點。

