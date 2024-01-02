封關民調百花齊放　賴競總：謹慎因應

陳世凱。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月2日電（記者 黃筱筠）《ETtoday民調雲》今天公布大選封關民調，民進黨賴蕭配支持度38.9%、中國國民黨侯康配35.8%、台灣民眾黨柯盈配22.4%，賴蕭配與侯康配衹有相差3.1%，未來怎麼因應？賴清德競選總部發言人陳世凱表示，民調都會參考我們會非常謹慎小心，未來10天會有站路口活動，全台都會站出來，所有民調都有參考價值，“但是要票票入匭，才有機會當選”。



該民調針對一定會去投票者，賴蕭配支持度38.9%，侯康配支持度35.8%，柯盈配支持度22.4%，以此推估賴蕭配支持度區間為35.9%～41.9%；侯康配支持度區間為32.8%～38.8%；柯盈配支持度區間為19.4%～25.4%。



至於中國國民黨副手候選人趙少康昨天在電視辯論會上提到有關於核廢料的問題，美國怎麼做台灣就這麼做。



陳世凱對此表示，如果理解美國國土與台灣土地面積相比，以及台灣是地震帶的環境相比，趙少康提出這樣說法就是誤謬的事，就是閃躲。未來若“侯康配”當選，不只要重啟核一、核二、核三等，可能要新蓋核五、核六、核七、核八等，但是那要蓋在哪裡？國民黨也不敢講。



陳世凱強調，趙少康對於核廢料埋在哪裡，東扯西扯扯到美國，這是非常誤謬的說法。趙少康的水準停留在少康戰情室。

