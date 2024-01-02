北京：“十不准”劃出政商交往“硬杠杠”

（來源：新華社） 中評社北京1月2日電／據新華社報導，“釐清什麼是‘帶電的高壓線’，定下不能碰的‘鐵規矩’，為黨員幹部在規則下幹事搭起制度平台。”根據北京市委要求，近日，北京市紀委監委印發《北京市政商交往負面清單》，推動構建“親而有度”“清而有為”的政商關係，為首都高質量發展保駕護航。



細數這份文件，通篇僅1300多字，立意鮮明，開門見山“十不准”，即不准落實政策打折扣，不准漠視企業訴求，不准在服務企業中推諉扯皮，不准違規干預企業經營，不准濫用監管執法職權，不准參加明令禁止的活動，不准違規收受財物，不准侵占企業利益，不准違規兼職、持股，不准拉幫結派相互攀附。對黨員幹部劃出政商交往行為底線。



政商關係是營商環境的風向標。隨著全面從嚴治黨向縱深推進，個別地方出現不敢擔當、不願作為的傾向。北京市委常委會課題調研發現，政商交往界限難把握，導致部分黨員幹部在政商交往中感到困難大、有畏難情緒。



政策實不實，關鍵看落實。“負面清單”明確：嚴禁在貫徹落實黨中央優化營商環境有關決策部署上打折扣、做選擇、搞變通，不得在落實惠企政策中搞“上有政策、下有對策”，落實“服務包”“服務管家”機制不能“只掛名不履職”。



在為企服務方面，嚴禁對企業合理訴求置若罔聞，甚至故意刁難、吃拿卡要，接受可能影響公正執行公務的宴請或旅遊、健身、娛樂等活動安排，不得違規收受贈送的禮品、禮金、電子紅包、消費卡（券）和有價證券、股權、其他金融產品等財物。



在行政監管方面，不得對企業申辦事項冷硬橫推、效率低下，嚴禁隨意性執法、選擇性執法。涉企收費須依法依規，不准對企業亂檢查、亂收費、亂罰款、亂募捐、亂扣留。



“無事不擾”，給足企業生長空間。按照規定，黨政幹部不准插手企業項目選定、招標、工程建設、採購銷售等市場經濟活動，不得對企業指定或變相指定中介服務機構。



“負面清單”還明確，不得向企業及其負責人籌資、借款、借物，或者要求支付應由本人負責的費用。不得違規在企業兼職或從事其他營利性活動。



“此次公布的‘負面清單’，明確政商交往紅線邊界，有助於加快形成政企既親又清的氛圍。”北京市紀委監委有關負責人表示，要加大監督檢查力度，持續助力打造國際一流營商環境，不斷把新時代首都發展推向前進。