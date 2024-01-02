日本能登半島7.6級地震已致13人死亡

這是1月1日在日本石川縣輪島市河井町拍攝的受損房屋。（來源：新華社） 中評社北京1月2日電／據新華社報導，日本共同社2日援引石川縣輪島市有關部門消息報導，市立輪島醫院2日確認能登半島地震致死人數新增7人。目前，此次地震造成的死亡人數已升至13人。



日本氣象廳2日上午宣布，日本海沿岸地區海嘯預警全部解除。



日本電視台的電視畫面顯示，重災區石川縣輪島市和珠洲市損失最為嚴重，兩市多處住宅倒塌。輪島市一座7層大樓整體傾倒，市中心地帶大火仍未被撲滅。在珠洲市港口，堤壩損毀、多艘漁船傾覆。



強震發生時正在富山縣富山站和石川縣金澤站之間運行的4列北陸新幹線緊急停車，經過11個小時的等待，1400名乘客於2日凌晨才陸續抵達富山站和金澤站。北陸新幹線、上越新幹線部分路段2日上午停運。



據日本道路交通信息中心提供的信息，日本北陸、能越和東海北陸高速公路部分路段及石川縣內部分國道目前禁行。石川縣多地發生山體滑坡、道路開裂。能登島大橋等兩座橋梁因路面隆起而無法通行，救援物資的運輸受阻。位於輪島市的能登機場因跑道和航站樓無法使用，該機場4個航班2日全部停飛。



當地媒體報導說，有10多家醫療機構不同程度受災。據北陸電力公司統計，截至2日凌晨4時僅石川一縣就有約3.2萬戶停電。日本厚生勞動省確認，石川、富山、長野、新潟等縣出現斷水情況。北陸燃氣公司說，新潟縣新潟市有10處地點發生燃氣洩漏。此外，石川、新潟、富山、福井4縣出現手機通訊中斷現象。



當地時間1日16時10分（北京時間15時10分），日本石川縣能登半島發生7.6級地震並引發海嘯。日本氣象廳將此次地震命名為“能登半島地震”。