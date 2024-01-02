日本降低海嘯預警級別

1月1日，日本富山縣小矢部市的高速公路因地震關閉，指示牌提示從此駛出高速公路。（來源：新華社） 中評社北京1月2日電／據新華社報導，日本氣象廳2日凌晨將日本海沿岸大範圍地區發布的“海嘯警報”降級為“海嘯提醒”，呼籲沿岸居民繼續保持警惕。



日本石川縣能登半島1日下午發生7.6級地震，日本氣象廳預測地震將引發浪高5米大海嘯，並迅速對能登地區發布“大海嘯警報”，這是該廳自2011年“3·11”日本大地震以來首次發布“大海嘯警報”。地震發生10分鐘後，石川縣輪島港觀測到浪高超過1.2米的海嘯，隨後日本列島北至北海道、南至九州島的大範圍地區先後觀測到浪高不等的海嘯。



當地時間1日20時30分，日本氣象廳將面向能登地區的“大海嘯警報”降級為“海嘯警報”。2日凌晨1時15分，氣象廳將面向日本北陸地區以及山形縣、新潟縣和兵庫縣北部地區發布的“海嘯警報”降級為“海嘯提醒”，日本海沿岸其他地區依舊保持“海嘯提醒”。氣象廳同時呼籲“海嘯提醒”發布區域居民遠離海岸和河流入海口。



日本氣象廳根據地震規模和位置推測沿岸海嘯浪高並發布預警，根據海嘯規模分為“大海嘯警報”“海嘯警報”和“海嘯提醒”，其中預測最大浪高超過3米時可發布“大海嘯警報”。