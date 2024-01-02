郭台銘會否幫侯？劉美芳：這關鍵訊號出現了

國民黨新北市議員劉美芳與郭台銘有交情。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月2日電（記者 楊騰凱）選戰倒數，鴻海創辦人郭台銘是否可能出手幫忙中國國民黨侯友宜？與郭家熟識的國民黨新北市議員劉美芳向中評社表示，近期有一個關鍵的訊號，曾以“郭家軍”之姿參選新北市“立委”的李縉穎已回來輔選，這與郭就有默契在，所以最後關鍵時刻，郭不論明的、暗的都可能出手幫國民黨。



李縉穎現為國民黨新竹市黨部主委，其父為前國民黨“立委”李嘉進。李縉穎曾任前台北市長柯文哲辦公室主任研究員、郭台銘辦公室政策主任。2020年大選，李縉穎以“郭家軍”之姿加盟台灣民眾黨，並參選新北市第十選區（土城三峽）“立委”，與國民黨林金結鬧分家，後來李縉穎得票率18.83%，林金結35.6%，兩人得票率相加過半，卻雙雙敗給民進黨吳琪銘的44.77%。



李縉穎後來回歸國民黨，並出任新竹市黨部主委，李縉穎預計下周會與林金結合體掃街拜票，象徵大團結。



鴻海總部位於新北市土城，令郭台銘在該地有一定的地緣勢力。



劉美芳的父親是前國民黨“立委”、前台灣省議會議長劉炳偉，劉家是新北市板橋三大家族之一，政商實力雄厚。國民黨2020黨內初選時，劉美芳因父親與郭台銘熟識之故，曾協助郭台銘在地方上的組織動員。



劉美芳表示，最近有一個訊號可以觀察，就是李縉穎現在回來幫忙林金結。這某種程度上與郭台銘都有一些默契在，所以從李縉穎開始，相信郭台銘不論在暗中或是檯面上，都會慢慢幫助國民黨，畢竟郭台銘的中心思想還是比較偏國民黨。

