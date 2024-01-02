2023年12月31日，警察在美國紐約時報廣場警戒。（來源：新華社） 中評社北京1月2日電／據新華社報導，2024年到來之際，多國領導人和國際組織負責人發表新年賀詞，呼籲民眾齊心協力、相互扶持、彌合分歧，創造更加和平、美好、繁榮的未來。



“2023年是充滿巨大苦難、暴力的一年，人類備受煎熬。”聯合國秘書長古特雷斯說，“我們必須彌合分歧，共同尋求解決方案”，聯合國將堅定不移地致力於團結世界，促進和平和可持續發展。



俄羅斯總統普京表示，俄羅斯人民的團結是國家未來發展的保證。“我們是一個國家、一個大家庭，我們將確保祖國的穩定發展和人民的福祉，我們將變得更加強大。”



法國總統馬克龍說，2023年國際地緣政治緊張局勢不斷加劇，法國本土也深受影響，出現恐怖主義襲擊事件，國家內部有分裂和仇恨行為，通貨膨脹嚴重。法國將在2024年推進科技創新，法國人和其他歐洲人還將在2024年6月的歐洲議會選舉中作出“決定性選擇”，希望歐洲“更加強大”。



南非總統拉馬福薩表示，儘管南非在2023年有諸多挑戰，但仍有理由保持樂觀。“我們的希望和樂觀基於這樣一種認識，即我們過去也曾面臨過許多困難，但最終克服了它們。”拉馬福薩強調，南非在新的一年將繼續為和平、結束衝突戰爭而努力。



新加坡總理李顯龍指出，過去一年，世界局勢紛繁複雜、具有挑戰性。在此背景下，2023年新加坡經濟實現1.2%增長，避免了衰退。他強調，地緣政治的不確定性、全球氣候變化等將在2024年繼續影響新加坡。同時，人工智能和機器人技術的快速進步也會為企業和人民帶來希望。



喀麥隆總統比亞表示，過去一年，地區衝突戰爭持續擾亂全球消費品市場的供應渠道，導致糧食和能源價格持續上漲，國際社會的分歧矛盾不斷加劇，對喀麥隆產生了重大影響。他指出，儘管面臨諸多不利因素，喀麥隆政府堅定開展行動，“那些困難不會削弱我們為人民福祉而努力的決心”。

